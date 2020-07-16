Racing Point'ten korkmayan Verstappen: "Mercedes'i yenmek zor olacak"

Racing Point, ilk iki yarışta çok güçlü bir performans sergiledi ve özellikle Steiermark yarışında Red Bull'la benzer tempodaydı.

Bunun üzerine Red Bull takım patronu Christian Horner, Racing Point'in hızının herkes için endişe verici olduğunu söyledi.

Ancak Max Verstappen aynı görüşte değil.

Verstappen, "Racing Point'in başka bir aracı kopyalaması akıllıca. Sonuçta kendiniz doğrusunu yapamıyorsanız neden kopyalamayasınız?"

"Racing Point'in şahsen ciddi bir tehdit olduğunu düşünmüyorum. Tek turda hızlı olabilirler ama genel anlamda onların önünde olmalıyız."

"Eminim güçlü olacakları birkaç pist olacak ama bence genel anlamda onların önünde olacağız." dedi.

Verstappen, Mercedes'le olan mücadeleleri hakkında da konuştu.

"Bunun en güçlü olduğumuz pist olup olmadığını bilmiyorum. Sanırım beklemek ve görmek zorundayız. Her hafta sonu işlerin nasıl ilerlediğini göreceğiz. Geçen yıl Macaristan bizim için kötü değildi. Ama Mercedes baskınsa, bunun bir önemi kalmayacak."

"Mercedes'i yenemeyeceğimi bilsem bile daima en iyisini yapmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca yakın olmak ve durumdan en iyi şekilde faydalanmak istiyorum. Tur başına birkaç ondalık kaybediyorum ve üçüncü oluyorum. Ama daha hızlı diye Bottas'ın geçmesine izin verecek ve hiçbir şey yapmayacak biri değilim. Beni geçeceğini biliyordum ama kolayca geçmesine izin veremem."

"Mercedes eğer baskınsa, son yıllarda Macaristan'da elde ettiğimiz sonuçların herhangi bir önemi kalmayacak. Umarım yakın oluruz."

"Şampiyonluktan vazgeçmiyorum, kolay olmayacak ama bu noktada umudunuzdan vazgeçerseniz size yardımcı olmaz."

Verstappen, Mercedes'in düzlüklerde çok hızlı olduğunu kabul etti.

“Her hafta sonu kazanma şansı var, ama gerçekçi olmalısınız. Elimden geleni yapacağım, ama Mercedes'i yenmek zor olacak."

"Hava yardımcı olabilir, ancak yüksek hızlı virajlarda öndeler ve kazanmak hiç de kolay olmayacak. Ancak her zaman motor ayarlarını veya başka bir şeyi geliştirebilirsiniz."

"Mercedes'in düzlüklerde büyük bir avantajı var ve Spielberg'deki yavaş virajlarda çok rekabetçiydik. Mercedes'in aracı daha dengeli ve yüksek hızlı virajlarda çok hızlılar. Lastiği daha verimli kullanıyorlar. Bunlar araç üstü görüntülerinde görülebiliyor. Araçları adeta raydaymış gibi gidiyor."