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Formula 1 / Son dakika

Racing Point pilotları: "Aracımız tamamıyla kurallara uygun"

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Racing Point pilotları: "Aracımız tamamıyla kurallara uygun"
Ekleyen:
, Editör
16 Tem 2020 20:29

Racing Point pilotları Sergio Perez ve Lance Stroll, Renault'nun RP20 aracına yaptığı protesto sonrasında açıklamalarda bulundu.

 
 
 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lance Stroll Şimdi al , Sergio Perez Şimdi al
Takımlar Racing Point
Editör Efe Kahya

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