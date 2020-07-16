Racing Point pilotları: "Aracımız tamamıyla kurallara uygun"

Lance Stroll ise şunları söyledi: "Checo'nun dediklerine katılıyorum, bana göre fabrikada bulunan ve kış boyunca bu aracın üretiminde çalışan herkes inanılmaz bir iş ortaya koydu."

"Avusturya'da bulunduğumuz iki hafta sonu boyunca çok hızlı olduğumuzu gösterdik ve bu çok iyi bir histi, şu anda ise yakaladığımız bu momentumu sezonun kalanına taşımamız gerekiyor, ancak sezona çok iyi bir başlangıç yaptık."

"Renault'nun protestosuna gelince ise, bu protestonun yapıldığını görmek çok üzücü. Sezon başında yaşanan bu kadar dramaya rağmen aracımızın tamamıyla kurallara uygun olduğu konusunda bir şüphem yok."

Racing Point'e yapılan eleştirilerin çoğunluğunun, orta sıra takımlarının istedikleri performansı bulamamaları sonucunda ortaya çıkan öfke ile söyleyip söylenmediği ise her iki pilota yöneltilen sorulardan bir tanesiydi.

Perez'e göre takımın gösterdiği çaba ve emek, bu yorumların altında kalıyor: "Mercedes'e benzeyip benzemediğimiz konusunda söyleyecek bir şeyim yok, benzemediği üzerine yaptığımız herhangi bir iddia bulunmamakta."

"Ancak benim için en önemli olan şey, fabrikada bulunan çocukların verdiği emeğin karşılığını vermek. Andrew Green ve ekibi, gerçekten inanılmaz bir iş çıkardılar."

"Çok zorlu zamanlar geçirdik ve elimizdeki sınırlı kaynaklarla beraber çok iyi sonuçlar yakaladık, şu anda ise bizim için en mantıklı olan durum, gridde yükselecek olmamız."

Stroll ise şu eklemelerde bulundu: "Sergio'nun dediği pek çok şeye katılıyorum. Andrew Green ve fabrikada bulunan herkes, bu aracı bir araya getirmekte inanılmaz bir iş çıkardılar ve kimse bunu bizim elimizden alamaz."

"Protestoların yapılması ve aracın yapımında izlediğimiz felsefe hakkındaki kötü düşünceler gayet doğal, ancak dürüst olmam gerekirse fabrikadaki çalışanlarımız aracı üretmekte inanılmaz bir iş çıkardılar ve durum tamamen bundan ibaret."