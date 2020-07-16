Racing Point pilotları: "Aracımız tamamıyla kurallara uygun"
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Racing Point pilotları Sergio Perez ve Lance Stroll, Renault'nun RP20 aracına yaptığı protesto sonrasında açıklamalarda bulundu.
2020 sezonuna inanılmaz bir başlangıç yapan Racing Point, kış testleri sırasında tanıttığı RP20 aracında radikal bir değişikliğe gitmiş ve 2019'da çifte şampiyonluk yaşayan Mercedes W10'dan esinlenerek yeni aracını oluşturmuştu.
Testler sırasında "Pembe Mercedes" lakabını alan RP20'nin kurallara uygunluğu hakkında pek çok spekülasyon ortaya çıkmıştı, ancak Steiermark Grand Prix'sinde her iki Racing Point aracının çok güçlü bir performans göstermesi sonrasında Renault, takımı protesto etmişti.
Konu hakkında sorulan sorulara yanıt veren Racing Point pilotları Sergio Perez ve Lance Stroll, araçlarının tamamıyla kurallara uygun olduğunu söylediler.
Perez konu hakkında şunları söyledi: "Öncelikle fabrikada bulunan ve bu aracı bir araya getirmek için çalışan herkesin hakkını vermemiz gerekiyor. Özellikle son birkaç sene boyunca yaşadığımız finansal sorunlarla beraber takımımız büyük bir zorluğun altına girmişti."
"Her zaman elimizde bir potansiyelin var olduğunu ve bunu ortaya koyamadığımızın farkındaydık. Bu yüzden fabrikada bulunan tüm çalışanlarımıza teşekkür etmem gerekiyor. Pist kenarında olanlar da gerçekten inanılmaz bir iş yapıyor ve inanıyorum ki aracımız tamamen kurallara uygun."
Lance Stroll ise şunları söyledi: "Checo'nun dediklerine katılıyorum, bana göre fabrikada bulunan ve kış boyunca bu aracın üretiminde çalışan herkes inanılmaz bir iş ortaya koydu."
"Avusturya'da bulunduğumuz iki hafta sonu boyunca çok hızlı olduğumuzu gösterdik ve bu çok iyi bir histi, şu anda ise yakaladığımız bu momentumu sezonun kalanına taşımamız gerekiyor, ancak sezona çok iyi bir başlangıç yaptık."
"Renault'nun protestosuna gelince ise, bu protestonun yapıldığını görmek çok üzücü. Sezon başında yaşanan bu kadar dramaya rağmen aracımızın tamamıyla kurallara uygun olduğu konusunda bir şüphem yok."
Racing Point'e yapılan eleştirilerin çoğunluğunun, orta sıra takımlarının istedikleri performansı bulamamaları sonucunda ortaya çıkan öfke ile söyleyip söylenmediği ise her iki pilota yöneltilen sorulardan bir tanesiydi.
Perez'e göre takımın gösterdiği çaba ve emek, bu yorumların altında kalıyor: "Mercedes'e benzeyip benzemediğimiz konusunda söyleyecek bir şeyim yok, benzemediği üzerine yaptığımız herhangi bir iddia bulunmamakta."
"Ancak benim için en önemli olan şey, fabrikada bulunan çocukların verdiği emeğin karşılığını vermek. Andrew Green ve ekibi, gerçekten inanılmaz bir iş çıkardılar."
"Çok zorlu zamanlar geçirdik ve elimizdeki sınırlı kaynaklarla beraber çok iyi sonuçlar yakaladık, şu anda ise bizim için en mantıklı olan durum, gridde yükselecek olmamız."
Stroll ise şu eklemelerde bulundu: "Sergio'nun dediği pek çok şeye katılıyorum. Andrew Green ve fabrikada bulunan herkes, bu aracı bir araya getirmekte inanılmaz bir iş çıkardılar ve kimse bunu bizim elimizden alamaz."
"Protestoların yapılması ve aracın yapımında izlediğimiz felsefe hakkındaki kötü düşünceler gayet doğal, ancak dürüst olmam gerekirse fabrikadaki çalışanlarımız aracı üretmekte inanılmaz bir iş çıkardılar ve durum tamamen bundan ibaret."
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|Editör
|Efe Kahya
Racing Point pilotları: "Aracımız tamamıyla kurallara uygun"
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