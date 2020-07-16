Perez: “Herkese karşı savaşmaya hazırım”

Bu hafta ortaya atılan iddialarla beraber, Sebastian Vettel’in gelecek sene Aston Martin (şu anki Racing Point) ile yarışabileceği söyleniyor. Bu durumda takımdan hangi sürücünün ayrılabileceği ise hâlâ soru işareti.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Macaristan Grand Prix’si öncesinde konuşan Perez, bu sene yarış kazanma ihtimali sorulduğunda, “Bunun olması için Mercedes’lere bir şeyler olması ve Red Bull’lara ayak uydurmamız gerek. Çünkü Mercedes açık şekilde önde gözüküyor.”

“Geçtiğimiz hafta sonu, Albon’a göre güçlü gözüktük. Ayrıca Verstappen, Mercedes’lere ayak uyduruyor gibiydi. Onlara yakınız ancak saf hızda yeteri kadar iyi değiliz.”

“Bu sene, aracımızın genelde iyi performans gösterdiği Bakü’de yarışmayacağız. Ancak aracın Macaristan’da güçlü olacağını düşünüyorum. Burası, aracın çoğu pistte güçlü olup olmayacağını anlamamız için iyi bir test olacak.”

“Şu ana kadar araçla sadece tek bir pistte yarıştık. Bu yüzden farklı bir pistte, farklı koşullarda olacağız. Hâlâ araçtan çok şey öğreniyoruz. Yani bu aracın, önceden kullandığım araçlara göre nasıl olduğunu söylemek için erken.” ifadelerini kullandı.

Muhtemel bir Red Bull teklifi gelirse, Max Verstappen ile takım arkadaşı olmaya hazırlıklı olup olmadığı sorulduğunda Perez, “Bu işte herkese karşı savaşmaya hazırlıklı olmalısınız. En iyilerden biri olduğunuzu düşünüyorsanız, neden olmasın?” dedi.

Perez’in takım arkadaşı Lance Stroll de, yarış kazanma şansı konusunda Meksikalı sürücü ile benzer düşüncelere sahip.

Stroll, “Eğer Mercedes’lere ve Red Bull’lara bir şey olursa, potansiyel olarak galibiyeti alabilecek bir pozisyondayız. Ancak çok fazla şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. Saf hız anlamında henüz kazanabilecek kadar hızlı değiliz. Ancak bu sporda sürprizler oluyor ve belki de değişken koşullar ve önlerde bazı şeylerin olmasıyla her şey yaşanabilir.”

“Sadece doğru zamanda, doğru yerde olmalıyız. Eğer işler yolunda giderse, neden olmasın?” şeklinde konuştu.