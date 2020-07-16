Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
FP1:
13 Saat
:
35 Dakika
:
20 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
42 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
FP1:
98 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
FP1:
105 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
FP1:
119 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
133 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Perez: “Herkese karşı savaşmaya hazırım”

paylaşım
yorumlar
Perez: “Herkese karşı savaşmaya hazırım”
Ekleyen:
, Editör
16 Tem 2020 18:39

Sergio Perez, olası bir takım değişikliğinde herkese karşı savaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Bu hafta ortaya atılan iddialarla beraber, Sebastian Vettel’in gelecek sene Aston Martin (şu anki Racing Point) ile yarışabileceği söyleniyor. Bu durumda takımdan hangi sürücünün ayrılabileceği ise hâlâ soru işareti.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Macaristan Grand Prix’si öncesinde konuşan Perez, bu sene yarış kazanma ihtimali sorulduğunda, “Bunun olması için Mercedes’lere bir şeyler olması ve Red Bull’lara ayak uydurmamız gerek. Çünkü Mercedes açık şekilde önde gözüküyor.”

“Geçtiğimiz hafta sonu, Albon’a göre güçlü gözüktük. Ayrıca Verstappen, Mercedes’lere ayak uyduruyor gibiydi. Onlara yakınız ancak saf hızda yeteri kadar iyi değiliz.”

“Bu sene, aracımızın genelde iyi performans gösterdiği Bakü’de yarışmayacağız. Ancak aracın Macaristan’da güçlü olacağını düşünüyorum. Burası, aracın çoğu pistte güçlü olup olmayacağını anlamamız için iyi bir test olacak.”

“Şu ana kadar araçla sadece tek bir pistte yarıştık. Bu yüzden farklı bir pistte, farklı koşullarda olacağız. Hâlâ araçtan çok şey öğreniyoruz. Yani bu aracın, önceden kullandığım araçlara göre nasıl olduğunu söylemek için erken.” ifadelerini kullandı.

 

Muhtemel bir Red Bull teklifi gelirse, Max Verstappen ile takım arkadaşı olmaya hazırlıklı olup olmadığı sorulduğunda Perez, “Bu işte herkese karşı savaşmaya hazırlıklı olmalısınız. En iyilerden biri olduğunuzu düşünüyorsanız, neden olmasın?” dedi.

Perez’in takım arkadaşı Lance Stroll de, yarış kazanma şansı konusunda Meksikalı sürücü ile benzer düşüncelere sahip.

Stroll, “Eğer Mercedes’lere ve Red Bull’lara bir şey olursa, potansiyel olarak galibiyeti alabilecek bir pozisyondayız. Ancak çok fazla şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. Saf hız anlamında henüz kazanabilecek kadar hızlı değiliz. Ancak bu sporda sürprizler oluyor ve belki de değişken koşullar ve önlerde bazı şeylerin olmasıyla her şey yaşanabilir.”

“Sadece doğru zamanda, doğru yerde olmalıyız. Eğer işler yolunda giderse, neden olmasın?” şeklinde konuştu.

Sonraki haber
Vettel: "Ferrari'nin güncelleme paketi 'oyunu değiştirici' değil"

Önceki haber

Vettel: "Ferrari'nin güncelleme paketi 'oyunu değiştirici' değil"

Çok Okunanlar Bugün

Vettel: "Ferrari'nin güncelleme paketi 'oyunu değiştirici' değil"
Formula 1 / Formula 1
55dk

Vettel: "Ferrari'nin güncelleme paketi 'oyunu değiştirici' değil"

Hamilton: "W11, Mercedes'in şu ana kadar yaptığı en iyi araç"
Formula 1 / Formula 1
2s

Hamilton: "W11, Mercedes'in şu ana kadar yaptığı en iyi araç"

Ferrari, Binotto ile yola devam edecek
Formula 1 / Formula 1
3s

Ferrari, Binotto ile yola devam edecek

Ricciardo, Stroll'ün atağının pilotlar toplantısında görüşülmesini istiyor
Formula 1 / Formula 1
1s

Ricciardo, Stroll'ün atağının pilotlar toplantısında görüşülmesini istiyor

Vettel: "Racing Point'le sadece görüşüyoruz"
Formula 1 / Formula 1
2s

Vettel: "Racing Point'le sadece görüşüyoruz"

Vettel: "Şu anda podyumlar için savaşabileceğimizi sanmıyorum"
Formula 1 / Formula 1
3s

Vettel: "Şu anda podyumlar için savaşabileceğimizi sanmıyorum"

Analiz: Aston Martin, Vettel için neden artık bir kumar değil?
Formula 1 / Formula 1

Analiz: Aston Martin, Vettel için neden artık bir kumar değil?

Perez: “Herkese karşı savaşmaya hazırım”
Formula 1 / Formula 1
45dk

Perez: “Herkese karşı savaşmaya hazırım”

Son Haberler

Perez: “Herkese karşı savaşmaya hazırım”
Formula 1 / Formula 1
45dk

Perez: “Herkese karşı savaşmaya hazırım”

Vettel: "Ferrari'nin güncelleme paketi 'oyunu değiştirici' değil"
Formula 1 / Formula 1
55dk

Vettel: "Ferrari'nin güncelleme paketi 'oyunu değiştirici' değil"

Renault radyatör sorununun çözüldüğüne inanıyor
Formula 1 / Formula 1
1s

Renault radyatör sorununun çözüldüğüne inanıyor

Ricciardo, Stroll'ün atağının pilotlar toplantısında görüşülmesini istiyor
Formula 1 / Formula 1
1s

Ricciardo, Stroll'ün atağının pilotlar toplantısında görüşülmesini istiyor

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cem Özel

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: "Ferrari'nin güncelleme paketi 'oyunu değiştirici' değil"

55dk
2
Formula 1

Hamilton: "W11, Mercedes'in şu ana kadar yaptığı en iyi araç"

2s
3
Formula 1

Ferrari, Binotto ile yola devam edecek

3s
4
Formula 1

Ricciardo, Stroll'ün atağının pilotlar toplantısında görüşülmesini istiyor

1s
5
Formula 1

Vettel: "Racing Point'le sadece görüşüyoruz"

2s

Son Videolar

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar 03:50
Formula 1

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar

F-kanal neden yasaklandı? 09:30
Formula 1

F-kanal neden yasaklandı?

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast 42:43
Formula 1

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler 06:18
Formula 1

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler

Son Haberler

Perez: “Herkese karşı savaşmaya hazırım”
F1

Perez: “Herkese karşı savaşmaya hazırım”

Vettel: "Ferrari'nin güncelleme paketi 'oyunu değiştirici' değil"
F1

Vettel: "Ferrari'nin güncelleme paketi 'oyunu değiştirici' değil"

Renault radyatör sorununun çözüldüğüne inanıyor
F1

Renault radyatör sorununun çözüldüğüne inanıyor

Ricciardo, Stroll'ün atağının pilotlar toplantısında görüşülmesini istiyor
F1

Ricciardo, Stroll'ün atağının pilotlar toplantısında görüşülmesini istiyor

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 16 Temmuz
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 16 Temmuz

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.