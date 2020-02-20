Leclerc yeni "not alma" yaklaşımını açıkladı

Leclerc, Barcelona'daki Formula 1 sezon öncesi testinin açılış gününde 132 tur attı ve yeni Ferrari SF1000 aracındaki ilk uzun sürüşünün keyfini çıkardı.

Ferrari sürücüsü, yaptığı bir sürüşün ardından aracın performansı hakkında bir deftere kalemle notlar almaya başladı ve sayfa değiştirirken bu notlar görüntülendi. Notlar arasında aracın uzun ve düşük hızlı virajlarda önden kayma yaşadığı da yer alıyordu.

Leclerc her sürüşün ardından geri bildirimlerini not ederken, şartların o kadar da kötü olmadığını ve ilk turlarında lastik ısıtma konusunda büyük bir problem yaşamadığını da yazdı.

Yeni not alma yaklaşımıyla ilgili Leclerc, daha önce bir tablet kullandığını söyledi ve şöyle devam etti: "Daha önce tablette yapıyordum, ama şimdi eskiye geri dönüyorum. Çünkü geçmişte tüm notlarımı yüklediğim, ancak 150'den fazla tur attıktan sonra günün sonunda bir toplantıya katıldığım zaman kafamın karıştığı oluyordu."

"Bu yüzden defter ve kaleme geri döndüm. Bu çok hoş bir şey, bu yapmaya alışık olduğum şey."

"O kadar çok tur atıyoruz ki, günün sonunda kafa karıştırıcı olabiliyor ve her şeyi yazıyor olmak, hatırlamama ve akşamki brifingde daha net olmamı sağlıyor."

Leclerc, normalde Sebastian Vettel'in piste çıkması gerektiği çarşamba günü, Alman pilotun hastalığı yüzünden aniden piste çıkmak zorunda kaldı.

Motorsport.com'a konuşan Leclerc, "Sabah 6:45'te bir telefon aldım, o an uyuyordum, yani bundan oldukça geç haberim oldu."

"Ama sonunda değişen çok bir şey yoktu. Mekanikerler için elbette kolay değildi çünkü aracı değiştirmeleri, sürücüye göre ayarlamaları gerekiyordu. Bu her zaman biraz zaman alan bir süreç ve bu yüzden oldukça geç bir noktada değişiklik yapmaları gerekiyordu."

"Ama planımız açısından durum aynıydı, sadece araçtaki isimler değişti." dedi.