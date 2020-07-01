Racing Point: "F1, COVID-19 için katı protokoller hazırlamakta haklı"

Her takım yarış hafta sonuna 80 personel getirecek. Takımlar arasındaki izolasyon dışında takım içerisinde dahi birbirleriyle teması olmayacak alt gruplar oluşturulacak. Bunun dışında sosyal mesafe için grid ve podyum prosedürleri de değiştirildi.

Ayrıca fark edilmeden virüsün yayılmaması için padok içerisinde hafta sonu boyunca belli aralıklarla test uygulanacak.

Szafnauer, sezonun kalan kısmının planlandığı gibi gerçekleşebilmesi için katı önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Szafnauer, "Takımlar, FIA ve FOM bu konuda çok çaba sarf ediyor. Bu açıdan çok iyi prosedürlere ve çok sağlam protokollere sahip olduğumuzu düşünüyorum."

"Hepimiz bu protokolleri takip etmeliyiz. İlk olarak güvenli bir şekilde, herkesin sağlıklı bir şekilde yarış yapması gerektiğini öğrenmemiz lazım. Padokta bir salgın olursa, tüm sezon tehlikeye girer. İstediğimiz son şey bu. Bunu kaldıramayız."

"Güvenlik konusunu bu kadar dikkate almaları doğru şey. Bu konuda sınırları aşıyor olmaları da haklı."

"Bu süreçte güvenliğin ve sağlığın zirve noktası olduğundan emin olmalıyız. Bunu yapabileceğimizi kanıtlarsak, böylece planlanan 8 yarıştan daha fazlasını yapabiliriz." dedi.

Szafnauer, mevcut 8 yarışlık Avrupa sezonundan sonra neler olacağı konusundaki belirsizliğin takımlar için kolay bir durum olmadığını söyledi.

Szafnauer, "Zorlu bir süreç olacak ancak mücadeleye hazırız. Herkes yapabiliyorsa, F1 de bunu yapabilir."

"Mesela Teksas'ta neler olacağını göreceğiz. Bahreyn'de iki yarış olacak gibi. Abu Dhabi'de de yarış olacak. Rusya'ya da gideceğimizi düşünüyorum. Umarım o döneme kadar dünya daha iyi bir yer olur ve farklı yarışlar da takvime eklenebilir." dedi.

Szafnauer, gelecek haftalarda pilotların virüsten etkilenmesi halinde doğal olarak yedek pilotlara yöneleceklerini söyledi. Racing Point'in Mercedes bünyesinde yer alan Stoffel Vandoorne ve Esteban Gutierrez ile yarışma şansı bulunuyor.

Szafnauer, "Bu çok yüksek bir ihtimal. Ancak padokta herkesi test ediyoruz, bu açıdan padoğun en güvenli yer olabileceğini söyleyebiliriz."

"Birkaç günde bir herkes test yapılacak. Bu, yayılma ihtimalini azaltacak. 22 yarış yerine 16 yarış yaparsak, bu da yedek pilota olan ihtiyaç ihtimalini azaltır."

"Mercedes ile bu konuda yakından çalışıyoruz ve geçmişte bu kapsamda Esteban ile çalıştık. Çok nadiren yedek pilota ihtiyaç duyulduğu için, bu şekilde yedek pilot havuzu olması mantıklı."

"Padokta birilerinin olması önemli. Bu sayede olur da bir pilot pozitif çıkarsa, ertesi gün başka bir pilotu araca koyabiliriz. Ancak padokta olmazlarsa o zaman yarışı kaçırabilirsiniz. Bir sonraki hafta birisine ihtiyacımız olursa, o zaman daha serbest olabiliriz." dedi.