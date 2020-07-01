Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 1 Temmuz

Lewis Hamilton

İngiliz şampiyon, Amerikan futbolu oyuncusu Odell Beckham Jr. ile video çekmiş. Ünlü sporcuyu en sevdiği arabalarından biri olan Pagani Zonda ile gezdirmeye niyetlenen Hamilton, ne yazık ki bataryanın bitmesi üzerine araç seçimini başka bir seçimden yana kullanmış.

Kevin Magnussen

Danimarkalı sürücü, virüs sürecinde yaptığı karting antrenmanlarında kendisine yardım eden Dribe firmasına teşekkür etmiş.

Romain Grosjean

Fransız sürücü, antrenörü ve Louis Deletraz ile özel jette Avusturya'ya yola çıkmış.

Lando Norris

Genç İngiliz sürücü, takım üyeleri ile jetten inerken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmış. "Avusturya'daki ilk yarış için iniş yaptık." açıklamasını yazmış.

Sergio Perez

Meksikalı sürücü, yolculuk ettiği özel jet firmasına teşekkür etmiş. "Sezona başlamaya hazırım." açıklamasını yazmış.

Pierre Gasly

Fransız genç sürücü, imzalı eldivenlerini hediye ediyor! Detaylar için kendi fan sayfasına yönlendirme yapmış.

George Russell

İngiliz genç sürücü, eşyalarını Mercedes aracına yüklemiş ve yola çıkmaya hazırlanmış. "Çantalar yüklendi, haydi gidelim." açıklamasını yazmış.

Nicholas Latifi

Kanadalı sürücü, takipçilerinin Kanada Günü'nü kutlamış. Bu hafta sonu ilk F1 yarışına çıkacak olan genç sürücü, "Kanadalı olmaktan gurur duyuyorum ve ilk Grand Prix'imde Kanada'nın meşhur akçaağaç yaprağını F1 aracımda ve yarış tulumumda taşımaktan daha gurur duyabileceğim bir anı düşünemiyorum." açıklamasını yazmış.