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Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2021'de yarışmama risklerinin olmadığı konusunda ısrarcı

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McLaren, 2021'de yarışmama risklerinin olmadığı konusunda ısrarcı
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
1 Tem 2020 17:10

Son haftalarda yaşadıkları finansal zorluklara rağmen McLaren, gelecek sene Formula 1'de yarışamama ihtimallerinin hiçbir zaman masada olmadığı konusunda ısrarcı.

Yol araçları satışının durması ve yarışların ertelenmesi sebebiyle McLaren Grubu'nun gelirleri büyük bir etki altına girdi. Bunun üzerine şirket, bünyesinde bulunan - ve aralarında mülklerle beraber zengin araç koleksiyonunun da bulunduğu - belirli parçaları satmak üzerine kurduğu yeniden finansman planını mahkemeye götürdü.

Mahkemeye verilen belgelerde şirket, 17 Temmuz tarihine kadar 280 milyon pound bulmak zorunda olduğunu, aksi takdirde "nakit akışı krizi ve değer kaybı yaşayarak iflas edebileceğini" belirtmişti.

Sonuç olarak McLaren, Bahreyn Ulusal Bankası'ndan 150 milyon poundluk bir kredi alarak, araç üretiminin tekrardan başlamasıyla ve Formula 1 sezonunun devam edecek olması öncesinde dengeyi bulmayı başardı.

Konunun mahkemeye taşınmış olması, McLaren'in yüzleştiği durumun büyüklüğünü gösterse de takım patronu Andreas Seidl, Salı günü yaptığı açıklamada takımın geleceğinin hiçbir zaman şüphe altında olmadığını belirtti.

Seçilmiş basın mensuplarına video konferans yoluyla konuşan Seidl şunları söyledi: "Zak [Brown, CEO] ve benim, olaylar hakkında eşit bilgiye sahip olduğumuz göz önüne alındığında, devam edememekle ilgili bir risk hiçbir zaman oluşmadı."

"Yani McLaren'in seneye gridde olmaması ile ilgili bir şüphe hiçbir zaman yoktu."

"Zak ile düzenli bir iletişim içerisindeyiz, şirketin finansal tarafı ile ilgili her zaman beni durumdan haberdar etti. Eninde sonunda işimiz, şu anki krizi en iyi çözüm ile atlatmak üzerineydi ve krizden sonra bulunabileceğimiz en iyi duruma göre bir yol bulmaktı."

Seidl, takımın ana aktivitesine odaklanmasına izin vermesi sebebiyle, Bahreyn bankasından alınan kredinin, takım tarafından büyük bir heyecanla karşılandığını söyledi.

"Bence bu haber, takımda bulunan herkes için ekstra bir destek, ekstra bir motivasyon yarattı. Şu anda hepimiz en çok istediğimiz ve en iyi yaptığımız şeye tekrardan odaklanabiliriz: iyi bir araç geliştirmek, iyi bir araç üretmek ve bunu yarıştırmak."

Motorsport.com'un, takımın yaşadığı finansal problemlerin, takım içerisinde bulunan kısa vadeli hedefleri etkileyip etkilemediği veya güncellemelere para harcanıp harcanmayacağı sorusuna cevap veren Seidl, herhangi bir problem olmadığının altını çizdi.

"Erkenden uyguladığımız maaş kesintileri, çalışanları izne gönderme - ki bunların hepsi karantina kurallarının paralelinde uygulandı - durumlarının yanında içerisinde bulunduğumuz finansal zorluklar, bizi bu sene için veya gelecek sene için etki altına almadı."

"Bu yüzden kışın belirlediğimiz planı uygulamaya devam edeceğiz. Avusturya'dan itibaren aracımıza belirli güncellemeler getireceğiz ve aynı zamanda, gelecek senenin aracı üzerinde de çalışmaya başladık. Özellikle Mercedes güç ünitesinin aracımıza entegre edilmesi üzerine durmaksızın çalışıyoruz."

Koronavirüs krizinin etkileri, McLaren'in gridde üst sıralara geri dönme planında uzun süreli bir etki bıraktı. Bu etkilere, takımın yeni rüzgar tüneli ve simülatör inşalarının durması da dahil.

Seidl, bu planların bir an önce yeniden başlaması konusunda sonuna kadar zorladıklarını söyledi, ancak 2020 takvimi üzerinde olan belirsizlik sebebiyle takımın, oluşturulan bütçe planlarına şimdilik uyamayacağını söyledi.

"Krizin başlarında, üzerinde çalıştığımız altyapısal projelerimiz de dahil tüm işlerimizi durdurmak zorunda kaldık. Şu anda bile, sene boyunca elde edeceğimiz gelirin kesin olarak ne kadar olacağını bilememekle beraber hâlâ dikkatli davranmak zorundayız."

"Her şeyin yoluna gireceği güne kadar beklememiz gerekiyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu altyapı çalışmalarının en yakın zamanda tekrardan yerlerine konması için olabildiğince çok çalışıyorum."

"Hepimiz biliyoruz ki bu durum, F1 gridinde ön sıralara çıkmamızdaki planda önemli bir rol oynayacak, çünkü üst sıralardaki takımlar ile büyük bir farkımız var."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Jonathan Noble

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