Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / O’Ward, F1'e geçiş ihtimali ortasında süper lisans kurallarından memnun değil Sonraki / Albon: "Red Bull, sezon ilerledikçe 2022 aracına odaklanmayı bıraktı"
Formula 1 Haberler

Prost, ayrılık haberinin duyurulma şekli nedeniyle Alpine'e tepki gösterdi

Ekleyen:
, Şef Editör

Alain Prost, Alpine'den gelen teklifi kendisinin geri çevirdiğini söyleyerek, ayrılık haberinin servis edilme şeklini eleştirdi.

Prost, ayrılık haberinin duyurulma şekli nedeniyle Alpine'e tepki gösterdi

Motorsport.com pazartesi günü, Alpine'in 2022 yılında Alain Prost ile çalışmayacağını çünkü 2021 sonunda biten kontratının takım tarafından uzatılmadığını öğrenmişti.

Prost, 2015'te Renault'nun fabrika takımıyla spora dönmesinden bu yana takım danışmanlığını ve elçiliğini yapıyordu.

Sonrasında yönetimde bir role geçmesinin ardından görevi daha somut hale getirildi.

Fakat tarafların ayrılığı pek dostane olmamış gibi görünüyor. Prost, servis edilenin aksine Alpine'le kendisinin kontrat yenilemediğini ve böyle bir haber çıkmasına anlam veremediğini söyledi.

Prost, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Bu haberin duyurulma şekli beni gerçekten çok hayal kırıklığına uğrattı."

"Bunu Alpine F1 ile ortak duyurmamız planlanmıştı. Üzgünüm ama saygısızca!"

"Bana, 2022 için Abu Dhabi'de yapılan kontrat yenileme teklifini kişisel nedenlerle geri çevirdim ve bunu yapmakta haklıydım!"

"Enstone ve Viry'deki çocuklar; hepinizi özleyeceğim."

Prost, son dönemde takımdan ayrılan veya gönderilen çok sayıda isimden birisi oldu. Artık 2021 öncesi dönemden neredeyse hiçbir yönetici takımda değil.

Jerome Stoll sezon başlamadan önce görevini bırakırken, Cyril Abiteboul de aynı dönemde görevinden ayrıldı. Sezon ortasında Remi Taffin ile yollar ayrılırken, yıl sonunda Marcin Budkowski ile de yola devam edilmedi.

Alain Prost with Fernando Alonso, Alpine

Alain Prost with Fernando Alonso, Alpine

Fotoğraf: Alpine

paylaşım
yorumlar
O’Ward, F1'e geçiş ihtimali ortasında süper lisans kurallarından memnun değil
Önceki haber

O’Ward, F1'e geçiş ihtimali ortasında süper lisans kurallarından memnun değil
Sonraki haber

Albon: "Red Bull, sezon ilerledikçe 2022 aracına odaklanmayı bıraktı"

Albon: "Red Bull, sezon ilerledikçe 2022 aracına odaklanmayı bıraktı"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Albon: "Red Bull, sezon ilerledikçe 2022 aracına odaklanmayı bıraktı"
Formula 1

Albon: "Red Bull, sezon ilerledikçe 2022 aracına odaklanmayı bıraktı"

Bahreyn kış testleri seyircilere açık olacak
Formula 1

Bahreyn kış testleri seyircilere açık olacak

Brawn: "Takımlar artık paralarıyla fark yaratamayacak"
Formula 1

Brawn: "Takımlar artık paralarıyla fark yaratamayacak"

Son Haberler

Albon: "Red Bull, sezon ilerledikçe 2022 aracına odaklanmayı bıraktı"
Formula 1 Formula 1

Albon: "Red Bull, sezon ilerledikçe 2022 aracına odaklanmayı bıraktı"

Prost, ayrılık haberinin duyurulma şekli nedeniyle Alpine'e tepki gösterdi
Formula 1 Formula 1

Prost, ayrılık haberinin duyurulma şekli nedeniyle Alpine'e tepki gösterdi

O’Ward, F1'e geçiş ihtimali ortasında süper lisans kurallarından memnun değil
Formula 1 Formula 1

O’Ward, F1'e geçiş ihtimali ortasında süper lisans kurallarından memnun değil

Grosjean: "F1 finalini izlerken kalbim yerinden fırlayacak gibiydi!"
Formula 1 Formula 1

Grosjean: "F1 finalini izlerken kalbim yerinden fırlayacak gibiydi!"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.