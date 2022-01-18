Prost, ayrılık haberinin duyurulma şekli nedeniyle Alpine'e tepki gösterdi

Motorsport.com pazartesi günü, Alpine'in 2022 yılında Alain Prost ile çalışmayacağını çünkü 2021 sonunda biten kontratının takım tarafından uzatılmadığını öğrenmişti.

Prost, 2015'te Renault'nun fabrika takımıyla spora dönmesinden bu yana takım danışmanlığını ve elçiliğini yapıyordu.

Sonrasında yönetimde bir role geçmesinin ardından görevi daha somut hale getirildi.

Fakat tarafların ayrılığı pek dostane olmamış gibi görünüyor. Prost, servis edilenin aksine Alpine'le kendisinin kontrat yenilemediğini ve böyle bir haber çıkmasına anlam veremediğini söyledi.

Prost, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Bu haberin duyurulma şekli beni gerçekten çok hayal kırıklığına uğrattı."

"Bunu Alpine F1 ile ortak duyurmamız planlanmıştı. Üzgünüm ama saygısızca!"

"Bana, 2022 için Abu Dhabi'de yapılan kontrat yenileme teklifini kişisel nedenlerle geri çevirdim ve bunu yapmakta haklıydım!"

"Enstone ve Viry'deki çocuklar; hepinizi özleyeceğim."

Prost, son dönemde takımdan ayrılan veya gönderilen çok sayıda isimden birisi oldu. Artık 2021 öncesi dönemden neredeyse hiçbir yönetici takımda değil.

Jerome Stoll sezon başlamadan önce görevini bırakırken, Cyril Abiteboul de aynı dönemde görevinden ayrıldı. Sezon ortasında Remi Taffin ile yollar ayrılırken, yıl sonunda Marcin Budkowski ile de yola devam edilmedi.

Alain Prost with Fernando Alonso, Alpine Fotoğraf: Alpine