O’Ward, F1'e geçiş ihtimali ortasında süper lisans kurallarından memnun değil

2021'de iki galibiyet alan ve IndyCar şampiyonasını üçüncü bitiren O'Ward, yıl sonunda Abu Dhabi'de McLaren MCL35M Formula 1 aracını test etmiş ve övgüler yağdırmıştı. 22 yaşındaki Meksikalı sürücü, uzun süredir Formula 1'e olan ilgisini dile getirdi.

Fakat süper lisans, F1'e geçişinin önündeki engellerden biri.

F1'e olası geçişi mümkün kılabilmek adına, gerekli puanları nasıl elde edebileceği sorulduğunda, “Hiçbir fikrim yok. Bu harika bir soru!"

"IndyCar sezonunu üçüncü veya dördüncü sırada bitiren birinin süper lisans için gereken 40 puana sahip olmaması bana saçma geliyor. Sanırım birçok sürücü benimle aynı fikirde."

“Anladığım kadarıyla dördüncülük size 10 puan, üçüncülük 20 puan veriyor, bu yüzden süper lisans anlamında 30 puanımın olduğunu tahmin ediyorum. Bu tarafı pek düşünmedim çünkü sonunda ne söylersem şöyleyim her şey bunu sana vermek isteyenlere bağlı. Eğer vermiyorlarsa, o zaman bir yıl daha geçirmen ve 10 puan daha alman gerekiyor." dedi.

F1'in nihai hedefi olup olmadığı sorulduğunda O'Ward, "Evet, elbette. Yarış pilotu olma hayalim bununla başladı. Bu yüzden öyle olmadığını söylersem yalan söylemiş olurum."

Arrow McLaren SP driver Pato O'Ward on the McLaren pit wall Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Şu anda bir odak noktam var ve o da IndyCar. Takımdaki bu çocuklara, ilk şampiyonluklarını getirmek istiyorum. Onlara ilk Indy 500 zaferlerini getirmek istiyorum. Şu anda odak noktam bu."

"F1'in bir seçenek olup olmayacağını kim bilebilir ki? Eğer ortaya böyle bir fırsat çıkarsa tabii ki yüzde 100 asılacağım ve eminim benim pozisyonumdaki her sürücü aynı şeyi yapacak çünkü Formula 1'den bahsediyoruz. Ben bu seriyi izleyerek, burada yarışmanın hayalini kurarak büyüdüm. O çocukluk hayali hiç gitmedi."

"Fakat dediğim gibi, şu anda burada karşı karşı olduğum bir mücadele var." dedi.

F1 testi hakkında da konuşan O'Ward, "Dostum bu gerçekten harikaydı! Bu araçlar kelimenin tam anlamıyla mümkün olan en hızlı şekilde gitmek için tasarlanmışlar. Elbette düzenlemeler dahilinde fakat mümkün olduğunca hızlı olacak şekilde tasarlanmışlar."

"Bence geçen yılki araç, çok uzun bir süredir hemen hemen Formula 1 tarihindeki en hızlı araçtı. Bunu test etmem ve sürmem oldukça güzeldi. Sizi temin ederim, kelimelerle anlatılamayacak kadar hızlıydı. Aracın içerisindeki hissiyat harikaydı." dedi.