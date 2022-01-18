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Albon: "Red Bull, sezon ilerledikçe 2022 aracına odaklanmayı bıraktı"

Ekleyen:
, Şef Editör

Williams pilotu ve eski Red Bull yedek pilotu Alex Albon, Avusturyalı ekibin şampiyonluğu kazanabilmek adına sezon ilerledikçe 2021 aracına odaklandığını doğruladı.

Albon: "Red Bull, sezon ilerledikçe 2022 aracına odaklanmayı bıraktı"

2022'de yeni teknik düzenlemeler geldiği için tüm takımlar kaynaklarını büyük oranda yeni araçlarını geliştirmeye ayırdılar.

Fakat Mercedes ve özellikle de Red Bull bunu yapamamış gibi görünüyor. Çünkü bu iki takım, sezon çok yakın geçtiği için şampiyonluğa ulaşabilmek adına son yarışa kadar zorlamak zorunda kaldılar.

Bu süreçte Red Bull'un hem 2021 hem de 2022 araçlarının gelişim sürecinde aktif bir rol üstlenen Alex Albon, takımın odağının sezonun son kısmında sadece 2021 aracına kaydığını söyledi.

Yeni sezonda Williams ile yarışacak olan Albon, Motorsport.com'a şöyle dedi: "Evet, son haftalarda 2021 için yaptığımız çalışmalar daha önemli hale geldi."

"Zamanımın %50'sini 2021 aracına, %50'sini ise 2022 aracına odaklanarak geçirdim."

"Fakat şampiyonluk savaşı giderek kızıştığında, yeni araca odaklanmayı bıraktık ve mevcut yılın aracına daha fazla odaklandık."

"Özellikle Cidde ve Abu Dabi'deki son iki yarış için normalde yaptığımızdan biraz daha fazla çaba harcadık ve evet, iyi sonuç verdi."

Yeni aracına rakiplerinden daha az odaklanması Avusturyalı ekip için problem yaratabilir.

Bu konudaki görüşü sorulduğunda Albon, "Şampiyonada bazı açılardan sadece kısa vadeli düşünmek zorundasınız."

"Sezon başında şampiyonluğu kazanacak araca sahipseniz, tüm yumurtalarınızı tek bir sepete koymalısınız."

"Dürüst olmak gerekirse, gelecek yılki araca da çok zaman harcadık fakat o sezona odaklanmak için her şeyi bir kenara bırakmadık."

"Bu konuda akıllıca davrandık ve geçmişe baktığımızda Red Bull, Adrian [Newey] ve aero departmandaki çocuklar ile yeni kurallara  uyum sağlamada her zaman çok iyi oldu."

"Bu anlamda her zaman çok akıllıca davrandılar, bu yüzden gelecek yıl kötü bir yerde olacaklarını sanmıyorum." dedi.

Alex Albon, Red Bull Racing, with Adrian Newey, Chief Technical Officer, Red Bull Racing

Alex Albon, Red Bull Racing, with Adrian Newey, Chief Technical Officer, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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