Porsche patronu Gulf-Williams F1 sosyal medya çılgınlığına "herkes kadar şaşırmış"

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16 Ocak'ta Porsche'nin Williams ile F1'e gireceği ve Gulf'ün de bu ortaklığın bir parçası olacağı yönünde sosyal medyada büyük söylentiler vardı.

Teoriler, Alman üreticinin Formula E Instagram sayfasında bir tanıtım videosu yayınlamasıyla tetiklendi.

İş öyle bir noktaya geldi ki, Porsche'nın Instagram hesabından yayınladığı bir videoda, "bulanık bir Frank Williams fotoğrafı" yer aldığı bile iddia edildi.

Sonuç olarak Porsche'nin duyurusu beklendiği gibi olmadı. Sadece Instagram sayfasını yeniden isimlendirmişlerdi.

Dünya çapındaki tüm yarış faaliyetleri için sosyal medya hesaplarını düzene sokmak isteyenPorsche, 16 Ocak tarihinde Instagram sayfasını sadece FE'den uzaklaştırdı ve bunun yerine tüm Porsche Motorsport faaliyetleri için kullanmaya başladı.

Yine de gelen tepkiler Laudenbach'ı şaşkınlığa uğrattı.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Laudenbach, "Bunun herkes tarafından böyle karşılanmasına gerçekten çok şaşırdım. Bunun [F1] ile hiçbir ilgisi yoktu!"

"Biz sadece [sosyal medya] kanallarımızı düzenliyorduk, bunun Formula 1'e girmekle herhangi bir ilgisi yoktu. Herkes kadar biz de şaşırdık."

"Bir bakıma komikti ama sanırım artık her şey açık ve net." dedi.

Thomas Laudenbach, Head of Porsche Motorsport Photo by: Andreas Beil

Porsche, Volkswagen Grubu'ndan onay almasının ardından Red Bull ile F1'e girmek için görüşmeler yaptı ancak taraflar anlaşamadılar.

Söylentilerin bile ne kadar büyük bir etki yarattığının belirtilmesi üzerine Laudenbach şöyle dedi: "Böyle bir şey gündeme geldiğinde neler olduğunu görüyorsunuz..."

"Fakat şu anda kendi programlarımıza odaklanıyoruz. Porsche Motorsport olarak IMSA, WEC, Formula E ve tüm müşteri yarışlarımızla, büyük bir çeşitliliğe sahibiz."

"Şu anda önümüze bakıyoruz ve mevcut durumdan memnunuz, başka bir şey olursa göreceğiz."