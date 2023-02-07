Zhou: "Bu sezon üzerimde daha az baskı var"
Zhou Guanyu, Alfa Romeo Formula 1 takımıyla ikinci sezonuna girerken, 2022'deki çaylak sezonunda hissettiğinden çok daha az baskı hissettiğini söylüyor.
Zhou, geçen yıl Bahreyn'de 10. olarak puan aldığı ilk yarışından önce kendini hiç bu kadar gergin hissetmediğini söylüyor.
2022 gridindeki tek yeni isim olarak, kendisine değerli puanlara mal olan dayanıklılık sorunlarından etkilenmesine rağmen sağlam bir sezon geçirdi ve takım onu bu yıl için de takımda tutma kararı aldı.
Kendisine 2023 sezonu için baskı hissedip hissetmediği sorulduğunda Zhou, "Kesinlikle daha az hissediyorum."
"Tabii ki bu yıl performans göstermem, iyi bir adım atmam ve geçen yıldan çok daha iyisini yapmam gerekiyor."
"Geçen yıl benim için her şey çok yeniydi ve ne yapacağımı bilemiyordum."
"İstediğiniz kadar simülasyonda zaman geçirebilirsiniz ama bu, piste çıkmak ve baskılarla mücadele etmekle aynı şey değil. Geçen sezon potansiyelimi göstermem için baskı vardı."
"Bunu yapabildiğim için çok mutluydum. Ancak bu sezon her şey biraz daha tanıdık geliyor ve geçmişten deneyim kazanıyorsunuz."
"Bu yüzden Bahreyn'deki ilk yarışta geçen sezonki kadar gergin olmayacağıma eminim. Hayatımda hiç bu kadar gergin hissetmemiştim! Ama sonuçta inanılmaz bir gündü. Bu yıl kesinlikle daha az baskı olacak." dedi.
Zhou Guanyu
Photo by: Alfa Romeo
Zhou, 2023 için hedefinin daha istikrarlı bir şekilde puan almak ve takımla daha uzun bir sözleşme imzalamak olduğunu söylüyor.
Zhou, "Yapmamız gerekenler adım atmak ve ilerleme kaydetmeye çalışmak, bitirdiğimiz yerden başlamak, mümkün olan tüm fırsatları değerlendirmek ve daha tutarlı olmak."
"Geçen yıl kazanabileceğimden daha fazla puan kazandığımı, çünkü dayanıklılık sorununun çok fazla puana mal olduğunu hissediyorum."
"Umarım bu sezon çok güçlü bir aracımız olur. O zaman geçen sezondan çok daha fazla puan toplayabilir ve Takımlar Şampiyonası'nda geçen sezon bitirdiğimiz yerde bitirmeye çalışabiliriz."
"Bu takım için çok iyi olacak. Eğer potansiyelimi gösterebilirsem umarım F1'de daha uzun süre kalabilir ve daha uzun bir sözleşme imzalayabilirim."
"Bence tüm pilotların amacı her zaman budur. İlk birkaç yıl çok normaldir, 1 yıl ya da 1+1 yıllık sözleşmeniz olur ama birkaç yıl sonra bu daha da uzun hale gelir." dedi.
Alfa Romeo, yeni aracıyla dayanıklılık sorunlarını çözmeyi hedefliyor
Porsche patronu Gulf-Williams F1 sosyal medya çılgınlığına "herkes kadar şaşırmış"
Son Haberler
Bravi hedeflerini belirledi: "C43 ile büyük bir ilerleme kaydetmek istiyoruz"
Bravi hedeflerini belirledi: "C43 ile büyük bir ilerleme kaydetmek istiyoruz" Bravi hedeflerini belirledi: "C43 ile büyük bir ilerleme kaydetmek istiyoruz"
Bottas: "Yeme bozukluğuna sahiptim"
Bottas: "Yeme bozukluğuna sahiptim" Bottas: "Yeme bozukluğuna sahiptim"
Cosworth, F1'e dönmeyi düşünmüyor
Cosworth, F1'e dönmeyi düşünmüyor Cosworth, F1'e dönmeyi düşünmüyor
Horner: "Verstappen'in takım arkadaşı olmak dehşet verici"
Horner: "Verstappen'in takım arkadaşı olmak dehşet verici" Horner: "Verstappen'in takım arkadaşı olmak dehşet verici"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.