Zhou: "Bu sezon üzerimde daha az baskı var"

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Zhou, geçen yıl Bahreyn'de 10. olarak puan aldığı ilk yarışından önce kendini hiç bu kadar gergin hissetmediğini söylüyor.

2022 gridindeki tek yeni isim olarak, kendisine değerli puanlara mal olan dayanıklılık sorunlarından etkilenmesine rağmen sağlam bir sezon geçirdi ve takım onu bu yıl için de takımda tutma kararı aldı.

Kendisine 2023 sezonu için baskı hissedip hissetmediği sorulduğunda Zhou, "Kesinlikle daha az hissediyorum."

"Tabii ki bu yıl performans göstermem, iyi bir adım atmam ve geçen yıldan çok daha iyisini yapmam gerekiyor."

"Geçen yıl benim için her şey çok yeniydi ve ne yapacağımı bilemiyordum."

"İstediğiniz kadar simülasyonda zaman geçirebilirsiniz ama bu, piste çıkmak ve baskılarla mücadele etmekle aynı şey değil. Geçen sezon potansiyelimi göstermem için baskı vardı."

"Bunu yapabildiğim için çok mutluydum. Ancak bu sezon her şey biraz daha tanıdık geliyor ve geçmişten deneyim kazanıyorsunuz."

"Bu yüzden Bahreyn'deki ilk yarışta geçen sezonki kadar gergin olmayacağıma eminim. Hayatımda hiç bu kadar gergin hissetmemiştim! Ama sonuçta inanılmaz bir gündü. Bu yıl kesinlikle daha az baskı olacak." dedi.

Zhou Guanyu Photo by: Alfa Romeo

Zhou, 2023 için hedefinin daha istikrarlı bir şekilde puan almak ve takımla daha uzun bir sözleşme imzalamak olduğunu söylüyor.

Zhou, "Yapmamız gerekenler adım atmak ve ilerleme kaydetmeye çalışmak, bitirdiğimiz yerden başlamak, mümkün olan tüm fırsatları değerlendirmek ve daha tutarlı olmak."

"Geçen yıl kazanabileceğimden daha fazla puan kazandığımı, çünkü dayanıklılık sorununun çok fazla puana mal olduğunu hissediyorum."

"Umarım bu sezon çok güçlü bir aracımız olur. O zaman geçen sezondan çok daha fazla puan toplayabilir ve Takımlar Şampiyonası'nda geçen sezon bitirdiğimiz yerde bitirmeye çalışabiliriz."

"Bu takım için çok iyi olacak. Eğer potansiyelimi gösterebilirsem umarım F1'de daha uzun süre kalabilir ve daha uzun bir sözleşme imzalayabilirim."

"Bence tüm pilotların amacı her zaman budur. İlk birkaç yıl çok normaldir, 1 yıl ya da 1+1 yıllık sözleşmeniz olur ama birkaç yıl sonra bu daha da uzun hale gelir." dedi.