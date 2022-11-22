Pirelli'ye göre geçiş sayıları, 2021'e kıyasla %30 arttı

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Formula 1, daha fazla geçiş yaşanması ve sürücülerin birbirlerini daha yakından takip edebilesi amacıyla 2022 araç tasarımlarını büyük oranda değiştirdi.

Bu kapsamda aracın ön ve arka kanatlarının şekli yeniden tasarlanırken, bargeboard bölümü kaldırıldı ve zemin etkisi geri döndürüldü.

Sürücüler bu yıl yeni düzenlemelerin takibi kolaylaştırdığı konusunda hemfikirdi ve yeni düzenlemeleri epey olup gördüklerini söylediler.

Pirelli'nin Salı günü, bu yıl geçişlerin %30'dan fazla arttığını açıklamasıyla bu durum rakamlarla da desteklenmiş oldu.

Pirelli, 2021 sezonunda 599 geçiş yapılırken, 2022'de bu rakamın aynı 22 yarışlık dönemde 785 geçişe yükseldiğini açıkladı.

Pirelli F1 şefi Mario Isola, analizde yalnızca "gerçek geçişlerin" sayıldığını, yani rakamların araçların pite girmesi veya sıralamada geriye düşmesi nedeniyle çarpıtılmadığını açıkladı.

Isola, "Ne yazık ki, Cidde ya da diğer bazı yarışlarda olduğu gibi, bir turda birbirlerini iki ya da üç kez geçip, ana düzlükte aynı pozisyona döndüklerinde, belirli bir istatistiğe sahip olmak zor oluyor."

"Oysa bu sayı, sadece gerçek geçişleri gösteriyor."

"%30 daha fazla ve bunun çok iyi bir rakam olduğuna inanıyorum. Ayrıca bunlar gerçek geçişler olduğu için şişirilmedi de. Bu oldukça iyi bir nokta." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Fernando Alonso, Alpine A522, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Mick Schumacher, Haas VF-22 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Isola, yeni araçlarla sürücülerin birbirlerini daha yakından takip ederken daha az kayma yaşadıklarını ve böylelikle de bir stint boyunca daha tutarlı şekilde gittiklerini ekledi.

Isola, "Sadece lastikler değil, tüm paket iyi çalışıyor ve en başta bu şekilde tasarlandı."

"Araçlar birbirlerini takip ederken daha az yere basma gücü kaybetmeleri, lastiğe yardımcı oluyor, çünkü lastikler daha az kayıyor ve aşırı ısınmıyorlar."

"Bu yıl için aşırın ısınmanın ve aşınmanın daha az olduğu bu yeni lastik hamurlarını kullanmaya karar verdik."

"Geçmişte sürücüler başka bir aracı takip edip zorladıkları vakit, yol tutuşu kaybetmeye ve kaymaya başlıyorlardı ve açıkçası tekrar zorlama imkanları yoktu. Oysa bu yıl durum aynı değil." dedi.

Isola, yeni düzenlemelerin işe yaradığına dair tek göstergenin geçiş sayısı olmadığı görüşünde.

"Çoğu zaman iki, üç araç birlikte mücadele edip, birbirlerini geçiyorlardı. Geçiş için herhangi bir olasılığı veya rakibin herhangi bir hatasını kullanmaya çalışıyorlar ve sadece bir virajda değil, üç, dört, beş tur boyunca zorluyorlardı."

"Geçmişe kıyasla bu yıl gördüğüm en büyük fark bu. Bunu yapmak kolay değildi. Bu sadece yeni lastikler değil, yeni araçlar sayesinde de mümkün oldu."

"Ancak lastikler de bunu başarmamıza yardımcı oldu, bu yüzden oldukça mutluyum."