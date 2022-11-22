Brundle: "Verstappen, Abu Dhabi'de Schumacher-vari bir performans sergiledi"

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Abu Dhabi'deki mücadeleye pole pozisyonundan başlayan ve iyi bir startla yerini koruyan Verstappen, lastiklerini çok iyi yöneterek yarışı tek pitle bitirme imkanı yakaladı ve damalı bayrağı Charles Leclerc'in 8 saniye önünde ilk sırada görerek sezonun 15. zaferini elde etti.

Verstappen'in yarışını değerlendiren Brundle, son şampiyonun oldukça dominant bir yarış çıkarttığına dikkat çekti.

Sky F1'deki köşesinde Brundle, "Yorum yaparken Max Verstappen'in sürüşünü 'Michael Schumacher-vari' olarak tanımladım çünkü lastiklerini korumak için aracını ne kadar yavaş sürerse sürsün yine de diğerlerinden hızlıydı."

"Verstappen ve Red Bull sezonu tam anlamıyla domine etti. Puan olarak Max, ikinci sıradaki Leclerc'in neredeyse beş galibiyet önündeydi, Red Bull ise Ferrari'nin dört galibiyet önündeydi."

"Akıllı stratejiler, hızlı pit stoplar ve dayanıklı bir aracın yanında getirdiği çok sayıda pole pozisyonu ve zafer ile müthiş bir hikaye yazdılar. Pistteki ve fabrikadaki herkesi tebrik ediyorum, muazzam bir sezonu geride bıraktılar." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, passes the Red Bull pit wall as he takes victory Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Geçen sene Abu Dhabi'deki tartışmalı yarışta şampiyonluğunu ilan eden Verstappen, bu sene ise yarışın ardından taraftarlar tarafından yuhalandı.

Bu durumu tasvip etmediğini belirten Brundle, "Yarış sonunda Max'in yuhalandığını duymak beni çok üzdü. Bunu daha önce Schumacher, Vettel, Nico Rosberg ve diğerleri için de yaşadık, taraftarlar çeşitli nedenlerle olmuş ya da olmamış bir şey hakkında güçlü hislere kapıldıklarında."

"Red Bull ve Verstappen bütçe sınırı konusunda veya Brezilya'da belki daha akıllıca davranabilirdi ama hiçbir şey onların bu sezonki son derece baskın performansını ortadan kaldıramaz."

"Özellikle Max, önümüzdeki birkaç sezonda herkesi ciddi bir yenilgiye uğratabilecek seviyede." dedi.