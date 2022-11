Brundle: "Verstappen, Abu Dhabi'de Schumacher-vari bir performans sergiledi"

Abu Dhabi'deki mücadeleye pole pozisyonundan başlayan ve iyi bir startla yerini koruyan Verstappen, lastiklerini çok iyi yöneterek yarışı tek pitle bitirme imkanı yakaladı ve damalı bayrağı Charles Leclerc'in 8 saniye önünde ilk sırada görerek sezonun 15. zaferini elde etti.

Verstappen'in yarışını değerlendiren Brundle, son şampiyonun oldukça dominant bir yarış çıkarttığına dikkat çekti.

Sky F1'deki köşesinde Brundle, "Yorum yaparken Max Verstappen'in sürüşünü 'Michael Schumacher-vari' olarak tanımladım çünkü lastiklerini korumak için aracını ne kadar yavaş sürerse sürsün yine de diğerlerinden hızlıydı."

"Verstappen ve Red Bull sezonu tam anlamıyla domine etti. Puan olarak Max, ikinci sıradaki Leclerc'in neredeyse beş galibiyet önündeydi, Red Bull ise Ferrari'nin dört galibiyet önündeydi."

"Akıllı stratejiler, hızlı pit stoplar ve dayanıklı bir aracın yanında getirdiği çok sayıda pole pozisyonu ve zafer ile müthiş bir hikaye yazdılar. Pistteki ve fabrikadaki herkesi tebrik ediyorum, muazzam bir sezonu geride bıraktılar." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, passes the Red Bull pit wall as he takes victory

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images