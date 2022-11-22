Verstappen 2022'nin son testinden memnun: 'Her şey normal gitti"

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2022 Formula 1 sezonu Pazar günü Abu Dhabi'de sona erdi ancak iki gün sonra takımlar ve sürücüler 2023 için hazırlıklara başladılar.

Yugün Yas Marina Pisti'nde hem sezon sonu genç sürücü testi hem de 2023 Pirelli lastik testi gerçekleşti.

Dünya şampiyonu Max Verstappen de test sırasında Pirelli'nin yeni lastikleriyle tanıştı. Öğleden sonra Red Bull RB18'in direksiyonuna Verstappen, toplamda 76 tur tamamladı.

1.25.845'lik en hızlı tur zamanıyla, Carlos Sainz'in 0.6 saniye gerisinde beşinci oldu.

Verstappen test gününün ardından yeni lastiklerle ilgili hiçbir sorun yaşamadığını belirtti.

"Lastiklerin nasıl çalıştığına dair temel bir anlayışla programımızı tamamladık. Bence gayet iyi geçti."

"Lastiklerin nihai yapısı belirlendikten sonra, onlarla birkaç tur atmak her zaman güzeldir fakat lastikler her pistte farklı davranıyor. Bu da onları değerlendirmeyi zorlaştırıyor."

"Bunu söylerken, bir şeye sahip olmanın hiçbir şeye sahip olmamaktan daha iyi olduğunu söylemem gerekiyor."

"Genel olarak her şey gayet normal gitti, yani iyi bir gündü."

Verstappen, RB18'i sabah seansında piste çıkan takım arkadaşı Sergio Perez'den devralmıştı. 88 tur atarak 13. zamanı elde eden Meksikalı pilot, Pirelli'nin yeni lastiğinin belirtildiği şekilde çalıştığını söylüyor.

"Genel olarak iyi bir sabah geçirdik ve hem takım hem de mühendisler için çok fazla bilgi topladık, bu yüzden yapılan çalışmalardan memnunum."

"Yeni hamurlar, performans açısından birbirlerine bu sezon kullandıklarımız kadar yakın görünüyor."

"Yine de ön taraf 2022 versiyonuna göre biraz daha kuvvetli."

"Lastikleri burada çok sıcak şartlarda test ediyoruz ve henüz erken bir noktada olduğumuz için öğrenmemiz ve analiz etmemiz gereken çok şey var."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images