Pirelli: "Lastik battaniyelerinin kaldırılması için çalışmaya devam edeceğiz"

Gelecek hafta Salı ve Çarşamba günleri gerçekleşecek test, Mercedes yedek pilotu Mick Schumacher'in yeni takımıyla ilk kez direksiyona geçişine de sahne olacak.

İki günlük testin ilk günündeyse George Russell sahne alacak.

Barselona'daki test önemli, nitekim halen gelecek sezon battaniyeleri kaldırıp kaldırmayacağına karar veremeyen FIA'nın son kararını vermeden önceki iki testinden biri bu -diğeri ise Temmuz ayında Silverstone'da.

Lastik battaniyeleri halen kural kitabında yer alıyor, dolayısıyla herhangi bir değişikliğe yönelik nihai kararın 31 Temmuz'a kadar verilmesi gerekiyor.

Kış aylarında battaniyesiz lastiklerin ilk prototiplerini test eden bazı pilotlar lastiklerden memnun kalmamış, Lewis Hamilton lastikleri "tehlikeli" olarak nitelendirmişti.

Bahreyn GP'sinden sonra yapılan bir test ise daha fazla umut vaat etti ve Pirelli önümüzdeki hafta İspanya'da yapılacak yarışın daha ileri bir adım olacağına inanıyor.

Bu yılki Britanya GP'sinden itibaren kullanılacak olan yeni lastiklerin son prototipleri Cuma günü ilk antrenman seansında test edildi.

The Pirelli motorhome Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Pirelli'nin baş mühendisi Simone Berra, "Bu testler bizim için oldukça önemli."

"Lastik bileşiklerinin çoğunu test ediyoruz, birçok farklı varyant da mevcut. İlerlemek için farklı yapıları test etmeye çalışıyoruz, çünkü battaniyesiz lastiklere geçiş hedefimiz sürüyor."

"Dolayısıyla iyi bir bütünlüğe, yüksek seviyede bütünlüğe sahip olması gereken, ancak yarış başlarken düşük basınç seviyesinde de iyi çalışmasını istediğimiz bir bileşene ulaşmaya çalışıyoruz. Bu amaçla sürekli farklı denemeler yapıyoruz."

"Kısa süre içinde lastik battaniyelerini kaldırmamıza olanak sağlayan bileşenler üzerine odaklanacağız. Bu yüzden bizim için iyi bir test olacağını düşünüyorum."

"Barselona'nın iyi veriler sunabileceğini biliyoruz çünkü yüksek hızlı bölümlere sahip. Sezon başında test yaptığımız Bahreyn'e göre daha eksiksiz bir pist."

A Pirelli technician works on some tyres Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bahreyn ciddi bir referans noktası değil, pist oldukça sıcak, belli noktalarda yüksek çekiş ve sert frenlemeler de mevcut."

"Bu nedenle lastikleri daha yüksek yüksek yanal yüklerin, daha yüksek şiddetin ve Bahreyn'e kıyasla daha düşük sıcaklıkların olduğu farklı pistlerde test etmemiz gerekiyor."

"Bileşiklerin düzgün çalışmasını sağlamak için lastikler üzerinde sıcaklık üretmeye yardımcı olabilecek bir yapıya sahip olmak istiyoruz."

"Hedefimiz battaniyelerin kalkışı için onay almak, ancak son kararın takımlarla birlikte verileceğini biliyoruz. Her şey sadece bize bağlı değil."

"Yeni ıslak zemin lastikleri için gerçekten iyi çalıştık, hatta yeni geçiş lastikleri için dahi çalışabileceğimizi belirttik."

"Nihai kararı vermek pilotlara ve takımlara kalmış bir şey. Hedeflerimize ulaşacağımızdan eminim çünkü lastik açısından bakıldığında battaniyelerin kaldırılması ulaşılamaz bir şey değil."

"Silverstone son test olacak, ancak Silverstone'da battaniyesiz lastik testlerinin yapılmasını da teklif edeceğiz." dedi.