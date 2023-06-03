Önceki / Pirelli: "Lastik battaniyelerinin kaldırılması için çalışmaya devam edeceğiz"
Formula 1 / İspanya GP Haberler

İspanya'da sıralama turlarında yağmur ihtimali var!

Formula 1'in resmi hava tahminlerine göre sıralama turlarında yağmur bekleniyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Alex Albon, Williams FW45, passes a rain light

Uzun süredir yağmurlu bir yarışa veya sıralama seansına sahne olmayan Barselona pistinde hava son iki gündür kapalı, ancak beklenen yağmur henüz gelmedi.

Hafta başındaki hava tahminlerine göre Cuma ve Cumartesi günü güneşli geçecek, Pazar günü ise yağmurlu olacaktı -ancak bu tahminlerin hepsi çöpe gitmiş gibi duruyor!

FIA'nın resmi hava durumu kaynağı Meteo France'ın son tahminine göre üçüncü antrenman seansında gök gürültülü fırtına beklentisi mevcut.

Dahası, 17.00'da başlayacak sıralama turları için de %40 yağmur ihtimali bulunuyor!

Yarış direktörü Niels Wittich'in tüm takımlara ve yetkililere gönderdiği bildiride "Resmi hava durumu kaynağının tahminlerine dayanarak, sıralama turları öncesi her sürücüye bir set fazladan geçiş lastiği verilecektir." ifadeleri yer aldı.

Kısacası, hem FIA, hem de takımlar yağmurlu bir sıralama seansı için hazırlıklara başladı.

paylaşım
yorumlar

Pirelli: "Lastik battaniyelerinin kaldırılması için çalışmaya devam edeceğiz"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Canlı anlatım: İspanya GP sıralama turları

Canlı anlatım: İspanya GP sıralama turları

Formula 1
İspanya GP

Canlı anlatım: İspanya GP sıralama turları Canlı anlatım: İspanya GP sıralama turları

F2 İspanya: Yağmurlu sprint yarışının galibi Vesti

F2 İspanya: Yağmurlu sprint yarışının galibi Vesti

FIA F2
Barselona

F2 İspanya: Yağmurlu sprint yarışının galibi Vesti F2 İspanya: Yağmurlu sprint yarışının galibi Vesti

Steiner: "Formula 1'in tam zamanlı yarış hakemlerine ihtiyacı var"

Steiner: "Formula 1'in tam zamanlı yarış hakemlerine ihtiyacı var"

Formula 1
İspanya GP

Steiner: "Formula 1'in tam zamanlı yarış hakemlerine ihtiyacı var" Steiner: "Formula 1'in tam zamanlı yarış hakemlerine ihtiyacı var"

Son Haberler

Jakarta E-Prix: Wehrlein kazandı, zafer hasretini sona erdirdi

Jakarta E-Prix: Wehrlein kazandı, zafer hasretini sona erdirdi

FE Formula E
Jakarta ePrix I

Jakarta E-Prix: Wehrlein kazandı, zafer hasretini sona erdirdi Jakarta E-Prix: Wehrlein kazandı, zafer hasretini sona erdirdi

Mercedes, Hamilton-Russell temasında nasıl komik duruma düştü?

Mercedes, Hamilton-Russell temasında nasıl komik duruma düştü?

F1 Formula 1
İspanya GP

Mercedes, Hamilton-Russell temasında nasıl komik duruma düştü? Mercedes, Hamilton-Russell temasında nasıl komik duruma düştü?

2023 Sardunya Rallisi: Neuville lider, Hyundai 1-2, Ogier kaza yaptı!

2023 Sardunya Rallisi: Neuville lider, Hyundai 1-2, Ogier kaza yaptı!

WRC WRC
İtalya Rallisi

2023 Sardunya Rallisi: Neuville lider, Hyundai 1-2, Ogier kaza yaptı! 2023 Sardunya Rallisi: Neuville lider, Hyundai 1-2, Ogier kaza yaptı!

Perez: "Maalesef lastikler aşırı ısındı"

Perez: "Maalesef lastikler aşırı ısındı"

F1 Formula 1
İspanya GP

Perez: "Maalesef lastikler aşırı ısındı" Perez: "Maalesef lastikler aşırı ısındı"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.