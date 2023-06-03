İspanya'da sıralama turlarında yağmur ihtimali var!
Formula 1'in resmi hava tahminlerine göre sıralama turlarında yağmur bekleniyor.
Uzun süredir yağmurlu bir yarışa veya sıralama seansına sahne olmayan Barselona pistinde hava son iki gündür kapalı, ancak beklenen yağmur henüz gelmedi.
Hafta başındaki hava tahminlerine göre Cuma ve Cumartesi günü güneşli geçecek, Pazar günü ise yağmurlu olacaktı -ancak bu tahminlerin hepsi çöpe gitmiş gibi duruyor!
FIA'nın resmi hava durumu kaynağı Meteo France'ın son tahminine göre üçüncü antrenman seansında gök gürültülü fırtına beklentisi mevcut.
Dahası, 17.00'da başlayacak sıralama turları için de %40 yağmur ihtimali bulunuyor!
Yarış direktörü Niels Wittich'in tüm takımlara ve yetkililere gönderdiği bildiride "Resmi hava durumu kaynağının tahminlerine dayanarak, sıralama turları öncesi her sürücüye bir set fazladan geçiş lastiği verilecektir." ifadeleri yer aldı.
Kısacası, hem FIA, hem de takımlar yağmurlu bir sıralama seansı için hazırlıklara başladı.
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