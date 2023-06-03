De Vries: "İyi bir Cuma günü oldu, özellikle ilk antrenman seansı!"

Yaklaşık bir ay önce koltuğunun tehlikede olduğu ve kendisine İspanya'ya kadar süre verildiğine yönelik haberler çıkan De Vries, son iki haftadır hiç de kötü gitmiyor.

Monako'da temiz bir hafta sonu geçirerek 12. olan çaylak pilot, AlphaTauri kariyerinin en iyi sonucunu elde ederek moral buldu.

Bu moralin İspanya'ya yansıdığını da şimdilik söyleyebiliriz, nitekim kendisi ilk antrenman seansını dördüncü sırada tamamlayarak kendini üst sıralarda gösterdi.

Cuma günü hakkında konuşan De Vries, "Bence bizim için iyi bir gün oldu, özellikle de birinci antrenman seansı!"

"İkinci antrenman seansında her şeyi tam olarak bir araya getiremediğimizi düşünüyorum. Bazı şeyler denedik ve bu denediklerimizin bize yardımcı olmasını umuyoruz. Genel olarak olumlu bir gündü."

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yarışta neler olabileceğini de yorumlayan De Vries, genel olarak ön lastikleri korumanın önemine dikkat çekiyor.

De Vries, "Yeni son sektör nedeniyle sol ön lastikler acı çekiyor, bunun yarış kalitesini arttırıp arttırmayacağından emin değilim. Uzun sürüşlerde diğerlerini takip etmek kolay olmayacak."

"Eğer yarışta lastiklere zarar vermeden hızlı gidebilirseniz, o zaman genel bir avantaj sahibi olacak ve birkaç sıra kazanabileceksiniz."

"Pistte gerçek bir frenleme noktası yok. Sanırım iki yıl önce MotoGP için 10. viraj değiştirildi ve ikinci değil üçüncü vites virajı haline geldi. Bu da işleri zorlaştıracak."

"Bence pisti tanımak ve daha hızlı gitme fırsatı elde etmek kesinlikle yardımcı oluyor. Neyse ki bu pistte biraz tecrübe sahibiyim!" dedi.