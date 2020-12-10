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Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Abu Dhabi'de mümkün olduğunca çok puan kazanmak istiyoruz"

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Seidl: "Abu Dhabi'de mümkün olduğunca çok puan kazanmak istiyoruz"
Ekleyen:
, Editör

McLaren takım patronu Andreas Seidl, sezon öncesindeki beklentileri aştıklarını ve bu yıl ortaya koydukları performanstan ötürü mutlu olduğunu söyledi.

McLaren bu yıl orta grubun en başarılı takımlarından bir tanesi oldu ve son yıllardaki en iyi sezonlarından bir tanesini geçirdi.

Avusturya'da 26 ve İtalya'da 30 puan toplayan İngiliz ekip, Rusya GP hariç tüm yarışlardan puanla ayrılmayı başardı. Ancak son yarış Sakhir GP'de Racing Point önemli puanlar toplayınca, şampiyonada dördüncü sıraya gerilediler.

İngiliz ekip şu anda sezonu 184 puanla dördüncü sırada götürüyor ve üçüncü Racing Point'le arasında 10 puan var.

Sezonun son yarışı öncesinde konuşan McLaren takım patronu Andreas Seidl, “Bu muhteşem sezon sona eriyor ve sezonu başarılı şekilde tamamlamaya çalışacağız. Son yarışımızda mümkün olduğunca çok puan kazanmak istiyoruz."

"Yılın bu noktasında bulunduğumuz pozisyonlarda olmak gerçek bir başarı ve ekip olarak kaydettiğimiz ilerlemenin gerçek kanıtı."

"Barcelona'daki testlerde birisi çıkıp sezonun bitimine bir yarış kala şampiyona üçüncülüğü için mücadele edeceğimizi söyleseydi, bundan gerçekten mutlu olur ve gurur duyardık."

"Şimdi Abu Dabi Grand Prix'sinde iyi bir sonuç elde etmek için savaşmaya ve çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Bu, son iki yıldır takımla mücadele eden Carlos Sainz'ın da İngiliz ekiple son yarışı olacak.

"Carlos'a McLaren'deki son yarışından önce teşekkür etmek istiyorum. Lando ile birlikte son iki yılda ekibin gelişimine büyük katkı sağladı ve ilerlememize yardımcı oldu."

"Onunla çalışmaktan büyük keyif aldım ve McLaren'deki herkes ona gelecek için en iyisini diliyor. Ama şimdi Abu Dhabi'deki son yarışı bekliyoruz ve birlikte sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz."

"Carlos'un da elinden gelen her şeyi yapacağını biliyoruz."

"İşimize odaklandık ve final yarışına hazırlanıyoruz. Herhangi bir fırsattan faydalanmaya çalışacağız. Eminim sezonun heyecan verici şekilde bitirebiliriz."

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Editör Kemal Şengül

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