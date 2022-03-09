Pirelli, Bahreyn'de altı farklı kuru zemin lastiği test edecek

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Tüm Formula 1 takımları, yarın itibariyle başlayacak ve 12 Mart Cumartesi günü sona erecek 2022 Bahreyn testine hazırlanıyor.

Barselona'daki üç günlük testi veri toplama amacıyla kullanan takımlar, bu hafta yapılacak testte performans ve ayarlara odaklanıp, Bahreyn GP öncesi son hazırlıkları yapacaklar.

Son test, Bahreyn'in Sakhir pistinde yapılacak. Bu test, sadece takımlar için değil, Pirelli için de önemli olacak. İtalyan üretici, zemin etkili yeni araçların, lastikler üzerindeki etkisini gerçek anlamda ilk kez Bahreyn'de görecek.

Yarın başlayacak teste Pirelli, altı farklı kuru zemin lastiği götürme kararı aldı. Bunlardan beşi, Barselona'da kullanılan hamurlar olacak. Bununla beraber Pirelli, bir tane de prototip C2 lastiği getirecek.

Bu lastik, Pirelli'nin Türkiye'deki fabrikasında üretildi ve yarın itibariyle kullanılmaya başlandığında, üzerinde herhangi çizgi ya da marka olmayacak.

Pirelli'nin bu haftaki teste getirdiği kuru zemin lastikleri:

Pirelli PZero C1 Beyaz (Markalı fakat çizgisiz)

Pirelli PZero C2 Beyaz (Markalı ve çizgili)

Pirelli PZero C2 Beyaz (Prototip lastik - markasız ve çizgisiz)

Pirelli PZero C3 Sarı (Markalı ve çizgili)

Pirelli PZero C4 Kırmızı (Markalı ve çizgili)

Pirelli PZero C5 Kırmızı (Markalı fakat çizgisiz)

Islak zemin lastikleri de yine her ihtimale karşı Bahreyn'e götürülecek. Yeşil logolu lastik geçiş, mavi logolu lastik ise yağmur lastiğini işaret edecek.

Takımlara 35 kuru zemin lastiği sunulacak ve bunlardan 30 tane seçmeleri istenecek. Ayrıca takımlara iki set geçiş ve iki set de yağmur lastiği verilecek.

Pirelli ayrıca Bahreyn için lastik basınçlarını da belirledi.

Kuru zemin lastiği minimum basınçlar:

Ön: 22,5 psi

Arka: 20,5 psi

Geçiş lastiği minimum basınçlar:

Ön: 22,5 psi

Arka: 20,5 psi

Yağmur lastiği minimum basınçlar:

Ön: 21,5 psi

Arka: 19,5 psi