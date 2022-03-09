Alfa Romeo'nun test programı da belli oldu

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Alfa Romeo'nun akşam saatlerinde yayınladığı açıklamayla beraber, en az bir günlük sürücü kadrosunu açıklayan takım sayısı yediye yükseldi. Bu da sadece McLaren, Ferrari ve Alpine'in sürücü kadrosunu açıklamadığı anlamına geliyor.

Alfa Romeo da testi ikiye bölmeyi tercih etti. Testin ilk gününde sabah Guanyu Zhou, öğleden sonra Valtteri Bottas sürüş yapacak. Bu düzen, cumartesi günü tekrarlanacak.

Cuma günü ise sabah Bottas, öğleden sonra Zhou sürüş yapacak.

Test kadroları:

Takım 10 Mart Perşembe 11 Mart Cuma 12 Mart Cumartesi Williams Alex Albon Nicholas Latifi Latifi (Sabah) Albon (Öğleden sonra) Aston Martin Sebastian Vettel (Sabah) Lance Stroll (Öğleden sonra) Vettel (Sabah) Stroll (Öğleden sonra) Stroll (Sabah) Vettel (Öğleden sonra) Red Bull Sergio Perez Max Verstappen Verstappen (Sabah)* Perez (Öğleden sonra)* AlphaTauri Pierre Gasly Yuki Tsunoda Gasly (Sabah) Tsunoda (Öğleden sonra) Haas Katılmayacak (Sabah) Pietro Fittipaldi (Öğleden sonra) Açıklanacak Açıklanacak Mercedes Lewis Hamilton (Sabah) George Russell (Öğleden sonra) Russell (Sabah)* Hamilton (Öğleden sonra)* Hamilton (Sabah)* Russell (Öğleden sonra)* Alfa Romeo Guanyu Zhou (Sabah) Valtteri Bottas (Öğleden sonra) Bottas (Sabah) Zhou(Öğleden sonra) Zhou (Sabah) Bottas (Öğleden sonra) * Kesin değil