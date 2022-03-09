Alfa Romeo'nun test programı da belli oldu
Alfa Romeo da Bahreyn testine katılacağı sürücüleri doğruladı.
Alfa Romeo'nun akşam saatlerinde yayınladığı açıklamayla beraber, en az bir günlük sürücü kadrosunu açıklayan takım sayısı yediye yükseldi. Bu da sadece McLaren, Ferrari ve Alpine'in sürücü kadrosunu açıklamadığı anlamına geliyor.
Alfa Romeo da testi ikiye bölmeyi tercih etti. Testin ilk gününde sabah Guanyu Zhou, öğleden sonra Valtteri Bottas sürüş yapacak. Bu düzen, cumartesi günü tekrarlanacak.
Cuma günü ise sabah Bottas, öğleden sonra Zhou sürüş yapacak.
Test kadroları:
|Takım
|10 Mart Perşembe
|11 Mart Cuma
|12 Mart Cumartesi
|Williams
|Alex Albon
|Nicholas Latifi
|
Latifi (Sabah)
Albon (Öğleden sonra)
|Aston Martin
|
Sebastian Vettel (Sabah)
Lance Stroll (Öğleden sonra)
|
Vettel (Sabah)
Stroll (Öğleden sonra)
|
Stroll (Sabah)
Vettel (Öğleden sonra)
|Red Bull
|
Sergio Perez
|
Max Verstappen
|
Verstappen (Sabah)*
Perez (Öğleden sonra)*
|AlphaTauri
|
Pierre Gasly
|
Yuki Tsunoda
|
Gasly (Sabah)
Tsunoda (Öğleden sonra)
|Haas
|
Katılmayacak (Sabah)
Pietro Fittipaldi (Öğleden sonra)
|
Açıklanacak
|
Açıklanacak
|Mercedes
|
Lewis Hamilton (Sabah)
George Russell (Öğleden sonra)
|
Russell (Sabah)*
Hamilton (Öğleden sonra)*
|
Hamilton (Sabah)*
Russell (Öğleden sonra)*
|Alfa Romeo
|
Guanyu Zhou (Sabah)
Valtteri Bottas (Öğleden sonra)
|
Bottas (Sabah)
Zhou(Öğleden sonra)
|
Zhou (Sabah)
Bottas (Öğleden sonra)
* Kesin değil
Pirelli, Bahreyn'de altı farklı kuru zemin lastiği test edecek
Wolff, Mazepin'in durumu hakkında ikilemde kalmış