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Alfa Romeo'nun test programı da belli oldu

Alfa Romeo da Bahreyn testine katılacağı sürücüleri doğruladı.

Alfa Romeo'nun test programı da belli oldu
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Alfa Romeo'nun akşam saatlerinde yayınladığı açıklamayla beraber, en az bir günlük sürücü kadrosunu açıklayan takım sayısı yediye yükseldi. Bu da sadece McLaren, Ferrari ve Alpine'in sürücü kadrosunu açıklamadığı anlamına geliyor.

Alfa Romeo da testi ikiye bölmeyi tercih etti. Testin ilk gününde sabah Guanyu Zhou, öğleden sonra Valtteri Bottas sürüş yapacak. Bu düzen, cumartesi günü tekrarlanacak.

Cuma günü ise sabah Bottas, öğleden sonra Zhou sürüş yapacak.

Test kadroları:

Takım 10 Mart Perşembe 11 Mart Cuma 12 Mart Cumartesi
Williams Alex Albon Nicholas Latifi 

Latifi (Sabah)

Albon (Öğleden sonra)
Aston Martin

Sebastian Vettel (Sabah)

Lance Stroll (Öğleden sonra)

Vettel (Sabah)

Stroll (Öğleden sonra)

Stroll (Sabah)

Vettel (Öğleden sonra)
Red Bull

Sergio Perez

Max Verstappen

Verstappen (Sabah)*

Perez (Öğleden sonra)*
AlphaTauri

Pierre Gasly

Yuki Tsunoda

Gasly (Sabah)

Tsunoda (Öğleden sonra)
Haas

Katılmayacak (Sabah)

Pietro Fittipaldi (Öğleden sonra)

Açıklanacak

Açıklanacak
Mercedes

Lewis Hamilton (Sabah)

George Russell (Öğleden sonra)

Russell (Sabah)*

Hamilton (Öğleden sonra)*

 

Hamilton (Sabah)*

Russell (Öğleden sonra)*

 
Alfa Romeo

Guanyu Zhou (Sabah)

Valtteri Bottas (Öğleden sonra)

Bottas (Sabah)

Zhou(Öğleden sonra)

Zhou (Sabah)

Bottas (Öğleden sonra)

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