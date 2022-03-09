Aston Martin, ikinci reklam çekimini sorunsuz şekilde tamamladı

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Artık yarın başlayacak Bahreyn testi öncesinde takım garajlarındaki son hazırlıklar yapılıyor ve bugün montaj yapan takım çalışanlarına, pistte turlayan F1 araçlarının sesi eşlik etti.

Planlandığı üzere McLaren, sabah erken saatlerde Sakhir'de piste çıktı. Fakat bugün pistte olan bir başka araç daha vardı: Aston Martin AMR22.

Beklendiği üzere Aston Martin, Sebastian Vettel ve Lance Stroll ile, AMR22 ile reklam çekimi kapsamında piste çıktılar.

Barselona testlerinde Mercedes güç ünitesindeki sorun nedeniyle son günü erken kapatmak zorunda kalmışlardı. Fakat testin ilk iki günü onlar adına gayet başarılı geçti.

Vettel ve Stroll, yarın sabah başlayacak test öncesinde toplam 100 kilometrelik bir test yaptılar.

Her iki sürücü de yaklaşık 50 km mesafe tamamladı ve iki sürüş arasında video/fotoğraf ekipman konumlandırılması nedeniyle uzun duraklamalar oldu. Araçta, Barselona'ya göre bir dizi teknik değişiklik olduğu da görüldü.

Sonuç olarak Aston Martin, 100 kilometreyi sorunsuz şekilde tamamladı ve yarın başlayacak test öncesinde aracın mekaniğini test etmiş oldu.

Aston Martin, Bahreyn çekim günü - Sebastian Vettel