Pirelli, Abu Dhabi'deki "agresif" kerbler nedeniyle Katar'ın tekrarlanmasından korkuyor

İtalyan şirket, dört sürücünün de yarışta benzer sorunlar nedeniyle lastik patlattığı Katar GP'sinden bu yana, kerblere özellikle odaklanıyor.

Katar'da yaşanan lastik sorunlarının temel sebebi, esas olarak lastiklerin kerblerde uzun süre, yüksek hızda ve yüksek yanal ve dikey yüklere maruz kalmasıydı. Bu da lastik patlamalarının neden antrenman veya sıralama turlarında değil de yarışta ortaya çıktığını net şekilde açıklıyor.

Abu Dhabi'deki koşulların farklı olduğunu kabul etmesine rağmen Isola, yeniden tasarlanan virajların çıkışındaki kerblerin endişe verici olduğunu belirtti.

Isola, cuma akşamı FIA yarış direktörü Michael Masi ile bu konuyu görüşmeyi planlıyor.

"Katar'la tam olarak aynı değiller ama oldukça benziyorlar. Özellikle 5. ve 9. virajın çıkışındaki kerbler oldukça agresifler.

"En agresif kerbler onlar. 1. virajdan 4. viraja kadar geçen seneyle aynılar ve sonra 12, 13, 14, 15. virajlarda farklı kerbler var. 16. virajın çıkışı geçen seneyle aynı. Yani geçen seneye kıyasla değişiklikler var ve bunlar daha agresifler."

"Ayrıca virajların apeks noktasında da farklı kerbler var, ancak apeks farklı bir şey. Her şeyden önce, apekste lastiklerde yük olmuyor."

"İkincisi, sürücüler apekste onları çok fazla kullanmamayı başarıyor, şahsen en agresif olan 5. ve 9. virajın çıkışındaki kerbler konusunda daha fazla endişeliyim."

"F2 ve F1'deki antrenman seansında, sürücülerin özellikle en yüksek hızlı viraj olan 9. viraj olmak üzere virajlarda kerblerin üzerinden gittiklerini gördük."

"Eminim sıralama turlarında bu kerbleri kullanacaklar ve eğer yarış esnasında zorluyorlarsa, belki yarış içerisinde de üzerlerine çıkacaklar. Yani dikkate almamız gereken belli bir unsur var."

"Açıkçası Katar'a kıyasla farklı bir durum içerisindeyiz, bu farklı bir hıza sahip, kerblerin üzerinde geçirdikleri zaman farklı ama her halükarda dikkate almamız ve dikkat etmemiz gereken bir şey."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Pirelli, olası hasar belirtilerine karşı Cuma antrenmanlarında kullanılan lastikleri inceleyecek.

Isola, "Sorun şu ki bir yarışın uzunluğuyla karşılaştırılabileceğimiz, çok sayıda turun atıldığı lastik setleri yok."

"Elbette yaptığımız kontrollerin sayısını da artırabiliriz, ancak bazen, lastiğin yapısında ne olduğunu anlamanın mümkün olmadığı Katar'dakine benzer durumlar olabilir, çünkü bunun için belli sayıda tur gerekiyor."

"Dürüst olmak gerekirse, kerblerde neler yapılabileceği, değiştirilip değiştirilemeyecekleri ya da onları çıkartmayacakları konusunda uzman değilim, FIA'ya ve onların yapabileceği şeylere güveniyorum."

"Bu yüzden bir konuşma yapmanın ve bulduklarımızı vurgulamanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu öğleden sonra ek bilgilerin gelmesini de bekliyordum. Sonrasında bir çözüm bulabileceğimize eminim."

"Yapmamız gereken şeyleri, yani lastikleri analiz ederek potansiyel bir endişe kaynağı olup olmadığını anlamak, takımlardan gelen verileri analiz etmek ve Katar'da gördüğümüz baskı seviyesiyle karşılaştırma yapmak gerekiyor, yani şimdi yapacak çok işimiz var."

"Tüm kanıtları FIA ile paylaşıyoruz ve eminim ki her iki tarafı da tatmin edecek iyi bir çözüm bulabiliriz." dedi.