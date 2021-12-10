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Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Horner: "Abu Dhabi'de olağan dışı bir karar alınırsa F1 hakemleri 'alay konusu' olur"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Christian Horner, şampiyonun belirleneceği Abu Dhabi yarışında, Formula 1 yarış hakemlerine tutarlılık çağrısında bulundu ve kötü bir kararın "şampiyonanın kontrolünü bir alay konusu" yapabileceği konusunda uyardı.

Horner: "Abu Dhabi'de olağan dışı bir karar alınırsa F1 hakemleri 'alay konusu' olur"

F1 hakemleri, sezonun son yarışına eşit puanlarla giden Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in karıştığı bir dizi olayın ardından ilgi odağı oldu.

Verstappen, Brezilya'da 4. virajda Hamilton'a karşı yaptığı savunma ile bir yaptırım almadı ancak Suudi Arabistan'da Hamilton ile mücadele ederken yaşanan olaylar nedeniyle iki kez ceza aldı.

Verstappen Perşembe günü Abu Dhabi'de, kararların kendisine farklı davranıldığını gösterdiğini söyledi.

"Açıkça görülüyor ki diğer sürücüler bunu ceza almadan yapabilir ve ben yapamam. Bence bu burada biraz sorun var."

Cuma günü konuşan Red Bull takım patronu Horner, cezaların uygulanma şeklindeki ve alınan kararlardaki tutarlılığın önemini vurguladı.

Horner, "Konu yine sadece kurallardaki tutarlılığa geliyor." 

"4. virajda ne olduysa, nerede olursa olsun, bu yarışa da uygulanmalı."

"Bir şey uydurup, 'Evet, artık geçerli olan bu.' diyemezsiniz çünkü bunun, şampiyonanın kontrolünü bir alay konusu yapacağını düşünüyorum." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, talks with Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in the garage

Max Verstappen, Red Bull Racing, talks with Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in the garage

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Hamilton Suudi Arabistan'da, 1. virajda dışarı çıkmaya zorlandıktan sonra Verstappen'in kendisine karşı yaptığı savunmayı "çıldırmış" olarak nitelendirdi ve sonuçta Verstappen, pisti terk edip avantaj elde ettiği için beş saniye ceza aldı.

Abu Dhabi'de bu hafta sonu yapılacak yarış öncesinde, yarış direktörü Michael Masi, yarış öncesi notlarında sürücülere, Uluslararası Spor Kurallarının maddelerini işaret ederek, herhangi bir sportmenlik dışı davranış için olası bir puan düşürülmesini hatırlattı.

Wolff, hatırlatmanın, sürücülerin yarışı temiz tutmalarını sağlamak, neyin uygun olup neyin olmadığını ve şampiyonluk için sadece gerçek yarış sonucunun değil, aynı zamanda sürüş standartlarının da önemli olacağını anlamaları için "iyi bir caydırıcı" olduğunu söyledi.

Ancak Horner, aynı kuralların tüm sezon boyunca geçerli olduğunu belirterek, tutarlılık ihtiyacına tekrar geri döndü.

"Notlarda vurgulanan spor kuralları her zaman oradaydı."

"Bu, bu hafta sonu için yeniden tanıtılan bir şey değil."

"Kimse bu şampiyonanın sonunu, hakemlerin önünde veya bir çakıl tuzağında görmek istemiyor. Bu yıl çok sık teker tekere giden bu iki dev sürücünün, bu hafta sonu da yarıştığını tekrar görmek istiyorsunuz. Takım olarak bizim ve sürücü olarak Max'in istediği şey bu. Tutarlılık olması gerekiyor."

"Yarış galibiyetlerinde dezavantajlı olan Toto ve Lewis'in bunun için neden çabaladığını görebilirsiniz. Ancak kimse bu yarışa, bir kazayla biteceğini söylemek için gelmiyor."

"Bununla ilgili büyük spekülasyonlar var ama bizim odak noktamız bunu pistte kazanmaya çalışmak."

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