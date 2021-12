Horner: "Abu Dhabi'de olağan dışı bir karar alınırsa F1 hakemleri 'alay konusu' olur"

F1 hakemleri, sezonun son yarışına eşit puanlarla giden Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in karıştığı bir dizi olayın ardından ilgi odağı oldu.

Verstappen, Brezilya'da 4. virajda Hamilton'a karşı yaptığı savunma ile bir yaptırım almadı ancak Suudi Arabistan'da Hamilton ile mücadele ederken yaşanan olaylar nedeniyle iki kez ceza aldı.

Verstappen Perşembe günü Abu Dhabi'de, kararların kendisine farklı davranıldığını gösterdiğini söyledi.

"Açıkça görülüyor ki diğer sürücüler bunu ceza almadan yapabilir ve ben yapamam. Bence bu burada biraz sorun var."

Cuma günü konuşan Red Bull takım patronu Horner, cezaların uygulanma şeklindeki ve alınan kararlardaki tutarlılığın önemini vurguladı.

Horner, "Konu yine sadece kurallardaki tutarlılığa geliyor."

"4. virajda ne olduysa, nerede olursa olsun, bu yarışa da uygulanmalı."

"Bir şey uydurup, 'Evet, artık geçerli olan bu.' diyemezsiniz çünkü bunun, şampiyonanın kontrolünü bir alay konusu yapacağını düşünüyorum." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, talks with Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in the garage

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images