Pilotlar, Yas Marina Pisti'nde yapılan değişiklikler hakkında ne düşünüyorlar?

2021 Abu Dhabi GP öncesinde, Yas Marina Pisti'nde büyük değişikliklere gidildi. Yas Marina Pisti, geçtiğimiz yıllarda kısmen sıkıcı yarışlara ev sahipliği yapmıştı ve pilotlar, bu pistte geçiş yapmakta zorlanmışlardı.

Geçiş yapma fırsatlarının arttırılabilmesi adına, pistte önemli değişikliklere gidildi ve pist hızlandırıldı. Yapılan değişikliklerle birlikte pistin 15 saniye kadar hızlandığı düşünülüyor.

İlk olarak, ana düzlüğe çıkılmadan önce yer alan "U" virajda düzenlemeler yapıldı ve viraj daha hızlı bir hâle getirildi. Eski düzende 5, 6 ve 7. viraj kompleksinde yer alan şikan kaldırıldı. Pilotlar artık, ana düzlüğe çıkmadan önce orta hızlı 5. virajı alıyorlar.

Eski düzende yer alan ve arka düzlüğün sonunda bulunan 11, 12 ve 13 .virajlar da kaldırıldı. Arka düzlüğün sonunda yer alan kompleks, geçtiğimiz yıllarda güzel geçişlere sahne olmuştu. Sebastian Vettel, 2012 Abu Dhabi GP'de Jenson Button'ı bu komplekste arkasında bırakmıştı.

Bu virajların yerine, artık bu bölgede 9. viraj yer alacak. Eğimli ve orta hızlı bu viraj, pilotların favorisi olmuş gibi duruyor.

Son sektörde, otel bölgesinde, yer alan yavaş virajların açılması için ince ayarlar yapıldı ve bu bölgedeki virajlar da artık daha hızlılar.

Pilotlar, düzenlemelere gidilen Yas Marina Pisti'nin yeni düzenini bugün ilk kez deneme fırsatını buldular.

1 ve 2. antrenman seanslarında pistte turlayan pilotlar, farklı görüşlere sahipler.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, "Pist gerçekten farklı, değişikliklerle birlikte yeni bir pistteymişiz gibi hissettiriyor. Geçmiştekine göre daha hızlı bu yüzden de hoş." dedi.

Bu hafta sonu Mercedes'le son yarışına çıkacak olan Valtteri Bottas ise "Kesinlikle önceki senelere kıyasla biraz daha iyi hissettiriyor. Pist artık biraz daha akıcı ve geçiş fırsatlarının arttığını söyleyebilirim."

"Bazı virajlar uzun ve eğimli, bu yüzden de araç ayarları geçmişe göre daha farklı olacak. Pistte sürmekten keyif aldım." ifadelerini kullandı.

F1'deki son hafta sonunu geçiren Kimi Raikkonen ise yapılan değişikliklerin geçiş fırsatlarını arttırıp arttırmayacağı konusunda emin değil.

Fin pilot, "Eski düzendeki 11. virajı kaldırmalarıyla birlikte bir geçiş fırsatını kaldırdılar. Değişiklik yapmak güzel ancak virajın biraz daha yavaş olması gerek. Çünkü viraj çok hızlı olduğunda geçiş yapmak zorlaşıyor."

"Bazen bu değişiklikleri yaparken neler düşündüklerini merak ediyorum. Yine de olan oldu. Ancak pist farklı." dedi.

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, pisti beğenenler arasındaydı. Avustralyalı pilot, "Pist eğlenceli, 9. virajı sevdim. Viraj hızlı, yani eğlenceli. Beşinci viraj çetrefilli. Bu yeni pist düzenini beğendim. Genel olarak oldukça iyiydi." ifadelerini kullandı.

Ricciardo'nun takım arkadaşı Lando Norris ise farklı bir noktaya dikkat çekti. Norris, pistin bazı bölgelerindeki asfaltın da yenilendiğini vurguladı.

Norris "Pistin asfaltı da farklı ki bu, hissiyatı geçen seneye göre daha farklı yapıyor. Yeni tasarım, eski asfaltın üzerinde değil; yeni bir asfalt var."

"Lastiklerin asfaltın üstünde nasıl çalıştığı da oldukça farklı. Yani öğrenecek çok şeyimizi var." dedi.

Red Bull pilotu Sergio Perez ise yapılan değişikliklerin geçiş yapma fırsatını arttıracağı konusunda emin değil.

Meksikalı pilot, "Yapılan değişikliklerin geçiş yapma fırsatını arttırıp arttırmayacağı konusunda kafamda soru işaretleri var." dedi.

Sparks fly from Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images