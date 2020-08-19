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Formula 1 / Son dakika

Pirelli, 2021 F1 prototip lastikleriyle olan çalışmaları erteledi

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Pirelli, 2021 F1 prototip lastikleriyle olan çalışmaları erteledi
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Pirelli, 2021 Formula 1 prototip lastikleriyle yapacağı testleri, lastikleri netleştirmek adına daha fazla zaman ayırmak amacıyla yıl sonuna erteledi.

Pirelli, hem geçen yıl hem de bu yıl aynı lastikleri kullandı ve gelecek yıl, arka arkaya üçüncü yılda da bu lastikleri kullanmaya devam edecek. Ancak İtalyan şirket, artan yere basma gücü seviyelerinde yaşanabilecek sorunların üstesinden gelmek için lastikleri geliştirmeye çalışıyor.

2020 FIA Sportif Yönetmelikleri uyarınca, yarışlar dışında bu yıl özel bir test yapılamıyor ve bundan ötürü Pirelli, cuma günleri yapılan ikinci seansın ilk 30 dakikasında bu prototip lastiklerini test etmeye çalışıyor. Bu 30 dakikalık test bölümüne tüm sürücülerin katılımı zorunlu.

Bu tür seanslar 70. Yıl Dönümü GP ve İspanya GP için planlanmıştı.

Ancak Silverstone'daki test, ilk yarışta yaşanan lastik sorunları ve lastik basıncının artırılmasından ötürü iptal edildi.

Barcelona seansı ise başlangıçta yapılacak gibi görünse de sonunda iptal edildi.

Pirelli'den Mario Isola, bu tarz testleri yıl sonuna kadar erteleyeceklerini belirtti.

Isola, "Planımız başlangıçta 70. Yıl Dönümü GP ve Barcelona'da prototip lastikler üzerinde bazı testler yapmaktı, ancak bunu iki nedenden dolayı ertelemeye karar verdik."

"İlk olarak, yeni prototiplerle bir sonraki adımı değerlendirebilmek için. İkincisi, uzatılmış bir Avrupa takvimimiz olduğu için Çünkü Eylül ortasından sonraki yarışlarda bile prototip lastikleri değerlendirmemiz mümkün olacak. Bizim açımızdan plan bu." dedi.

Bunun dezavantajı, testin artık Pirelli'nin aşina olmadığı Nurburgring, Portimao ve Imola gibi pistlerde gerçekleştirilecek olması olacak. Ancak Isola bunun üstesinden gelinebileceğini söylüyor.

Motorsport.com'a konuşan Isola, "AR-GE departmanımızla hangi pistlerin daha temsili olduğunu henüz tartışmadık

“Yeni pistlere gitmemiz konusunda pek endişelenmiyorum çünkü her halükarda, bir temelimiz var çünkü hafta sonunda normal lastikler kullanılacak."

"Dolayısıyla bu pistlere gitmeden önce verimiz olmasa bile, hafta sonu boyunca kesinlikle veri toplayacağız ve prototiplerle karşılaştırma yapabileceğiz."

"Barcelona gibi çok iyi bildiğimiz, çok fazla veriye sahip olduğumuz pistlerde sürüş yapmanın daha iyi olduğunu söylemekte haklısınız."

"Ancak bence prototipler hakkında düşünmek ve doğru yönde biraz daha büyük bir adım atabilmek için biraz daha vakit ayırmamız daha iyi." dedi.

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Editör Adam Cooper

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