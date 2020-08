FIA, Gelael'in bordürde nasıl sakatlandığını inceleyecek

Endonezyalı pilot, yarışın son turunu tamamlayamamış, araçtan tıbbi ekibin yardımıyla çıkarılmış ve ardından hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerde Gelael'in bir bordürde 45G kuvvete maruz kaldığı ve orada omurgasında kırık oluştuğu ortaya çıktı.

Barcelona'daki ikinci yarışı kaçıran Gelael, Spa hafta sonunu da kaçıracak.

Masi, Barcelona'daki bordürlerin FIA standartlarına uygun olduğunu söyledi ancak her zaman iyileştirme yapılabileceğini vurguladı.

Masi, "Oradaki bordürler kurallara uygun ve FIA açısından güvenli. Biz her zaman güvenliği iyileştirmeye çalışıyoruz, bunun içini pist tasarımları düzenleniyor. Bu konuda hiçbir pistin birbirinden farkı yok."

"Olayla alakalı tüm detaylara güvenlik departmanıyla birlikte bakacağız, tüm görüntüleri ve verileri inceleyeceğiz. Yapılması gereken şeyler varsa onları yapacağız. Hızlı bir tepki vermeden, zamanımızı değerlendirerek karar vereceğiz. Bu konuya tabii ki bakıp olaya neyin sebep olduğunu bulacağız."

"Ben her yarış için pist incelemesi yapıyor ve pistin durumunu rapor ediyorum. Bir sonraki sene için önerilerde bulunuyoruz ve o sene içerisinde bir sürü değişiklik yapılıyor. Bunların bazılarını televizyonda görebiliyorsunuz. F1 grafiklerinden bunlardan bazılarını görebilirsiniz. Bunlardan bazıları tamamen güvenlik amaçlı oluyor. Her zamanki gibi değerlendirmeye devam edeceğiz. Güvenlik konusu asla biten bir şey değil." dedi.

Masi, bu sene takvime yeni eklenen Imola ve Mugello pistlerini geçen ay incelemişti. Bu hafta ise Portekiz'deki Algarve pistini incelemeye gitti.

Motorsport.com'un İtalyan pistlerini sorması üzerine Masi, "Macaristan GP'den sonra her iki pisti de ziyaret ettim. Daha önce ikisine de gitmediğim için, bu ziyaret iyi oldu. Her ikisinde de güvenlik açısından bazı değişiklikler gerekiyor ancak bununla birlikte, her ikisinin de FIA Grade 1 lisansının olması nedeniyle çok fazla değişikliğe gerek olmayacak."

"Her iki pist, bu değişiklikleri yapma konusunda oldukça istekli." dedi.