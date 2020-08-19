Öne çıkan etkinlikler
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund VII: Circuit de Catalunya
15 Ağu
Etkinlik Bitti
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund VIII: Spa
29 Ağu
Yarış:
10 gün
Tüm programı gör
Formula 1
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
8 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Avusturya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
Postponed
R
WRC
Estonya Rallisi
04 Eyl
Shakedown:
15 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Algarve
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Assen
21 Ağu
Postponed
Formula E
R
Formula E
Berlin ePrix V
12 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Berlin ePrix VI
13 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
FIA F2 / Son dakika

FIA, Gelael'in bordürde nasıl sakatlandığını inceleyecek

paylaşım
yorumlar
FIA, Gelael'in bordürde nasıl sakatlandığını inceleyecek
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

FIA Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi, Barcelona'daki cumartesi günü yapılan F2 yarışında sakatlanan Sean Gelael'in olayını inceleyeceklerini duyurdu.

Endonezyalı pilot, yarışın son turunu tamamlayamamış, araçtan tıbbi ekibin yardımıyla çıkarılmış ve ardından hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerde Gelael'in bir bordürde 45G kuvvete maruz kaldığı ve orada omurgasında kırık oluştuğu ortaya çıktı.

Barcelona'daki ikinci yarışı kaçıran Gelael, Spa hafta sonunu da kaçıracak.

Masi, Barcelona'daki bordürlerin FIA standartlarına uygun olduğunu söyledi ancak her zaman iyileştirme yapılabileceğini vurguladı.

Masi, "Oradaki bordürler kurallara uygun ve FIA açısından güvenli. Biz her zaman güvenliği iyileştirmeye çalışıyoruz, bunun içini pist tasarımları düzenleniyor. Bu konuda hiçbir pistin birbirinden farkı yok."

"Olayla alakalı tüm detaylara güvenlik departmanıyla birlikte bakacağız, tüm görüntüleri ve verileri inceleyeceğiz. Yapılması gereken şeyler varsa onları yapacağız. Hızlı bir tepki vermeden, zamanımızı değerlendirerek karar vereceğiz. Bu konuya tabii ki bakıp olaya neyin sebep olduğunu bulacağız." 

"Ben her yarış için pist incelemesi yapıyor ve pistin durumunu rapor ediyorum. Bir sonraki sene için önerilerde bulunuyoruz ve o sene içerisinde bir sürü değişiklik yapılıyor. Bunların bazılarını televizyonda görebiliyorsunuz. F1 grafiklerinden bunlardan bazılarını görebilirsiniz. Bunlardan bazıları tamamen güvenlik amaçlı oluyor. Her zamanki gibi değerlendirmeye devam edeceğiz. Güvenlik konusu asla biten bir şey değil." dedi.

Masi, bu sene takvime yeni eklenen Imola ve Mugello pistlerini geçen ay incelemişti. Bu hafta ise Portekiz'deki Algarve pistini incelemeye gitti.

Motorsport.com'un İtalyan pistlerini sorması üzerine Masi, "Macaristan GP'den sonra her iki pisti de ziyaret ettim. Daha önce ikisine de gitmediğim için, bu ziyaret iyi oldu. Her ikisinde de güvenlik açısından bazı değişiklikler gerekiyor ancak bununla birlikte, her ikisinin de FIA Grade 1 lisansının olması nedeniyle çok fazla değişikliğe gerek olmayacak."

"Her iki pist, bu değişiklikleri yapma konusunda oldukça istekli." dedi.

 
Barcelona F2: Drugovich kazandı, Schumacher podyuma çıktı

Önceki haber

Barcelona F2: Drugovich kazandı, Schumacher podyuma çıktı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , FIA F2
Pilotlar Sean Gelael
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye, F1'e dönmeye hazırlanıyor, 2020 takviminde 17 yarış olacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye, F1'e dönmeye hazırlanıyor, 2020 takviminde 17 yarış olacak!

Hamilton, Vettel'e 2021'de "pozitif bir şey" çıkmasını umuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Vettel'e 2021'de "pozitif bir şey" çıkmasını umuyor

Formula 1, yapay zeka ile tarihin en hızlı 20 pilotunu sıraladı!
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1, yapay zeka ile tarihin en hızlı 20 pilotunu sıraladı!

FIA, Gelael'in bordürde nasıl sakatlandığını inceleyecek
FIA F2 FIA F2 / Son dakika

FIA, Gelael'in bordürde nasıl sakatlandığını inceleyecek

Seidl: "McLaren üçüncülük için olan savaşı bırakmayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Seidl: "McLaren üçüncülük için olan savaşı bırakmayacak"

"Sıralama modu yasağı, Ferrari'nin lehine olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Sıralama modu yasağı, Ferrari'nin lehine olacak"

Horner: "En zorlu görev Bottas ve Verstappen'in"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "En zorlu görev Bottas ve Verstappen'in"

Formula 1'deki Concorde Anlaşması nedir?
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1'deki Concorde Anlaşması nedir?

Son Haberler

FIA, Gelael'in bordürde nasıl sakatlandığını inceleyecek
F2 FIA F2 / Son dakika

FIA, Gelael'in bordürde nasıl sakatlandığını inceleyecek

Barcelona F2: Drugovich kazandı, Schumacher podyuma çıktı
F2 FIA F2 / Yarış raporu

Barcelona F2: Drugovich kazandı, Schumacher podyuma çıktı

Omurgasını kıran Gelael, Barcelona'daki ikinci yarışı kaçıracak
F2 FIA F2 / Son dakika

Omurgasını kıran Gelael, Barcelona'daki ikinci yarışı kaçıracak

DAMS pilotu Gelael, F2 aracından çıkamayınca hastaneye kaldırıldı
F2 FIA F2 / Son dakika

DAMS pilotu Gelael, F2 aracından çıkamayınca hastaneye kaldırıldı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye, F1'e dönmeye hazırlanıyor, 2020 takviminde 17 yarış olacak!

2
Formula 1

Hamilton, Vettel'e 2021'de "pozitif bir şey" çıkmasını umuyor

3
Formula 1

Formula 1, yapay zeka ile tarihin en hızlı 20 pilotunu sıraladı!

4
FIA F2

FIA, Gelael'in bordürde nasıl sakatlandığını inceleyecek

1s
5
Formula 1

Seidl: "McLaren üçüncülük için olan savaşı bırakmayacak"

1s

Son Haberler

FIA, Gelael'in bordürde nasıl sakatlandığını inceleyecek
F2

FIA, Gelael'in bordürde nasıl sakatlandığını inceleyecek

Barcelona F2: Drugovich kazandı, Schumacher podyuma çıktı
F2

Barcelona F2: Drugovich kazandı, Schumacher podyuma çıktı

Omurgasını kıran Gelael, Barcelona'daki ikinci yarışı kaçıracak
F2

Omurgasını kıran Gelael, Barcelona'daki ikinci yarışı kaçıracak

DAMS pilotu Gelael, F2 aracından çıkamayınca hastaneye kaldırıldı
F2

DAMS pilotu Gelael, F2 aracından çıkamayınca hastaneye kaldırıldı

Barcelona F2: Matsushita, 18. sıradan başlayıp kazandı
F2

Barcelona F2: Matsushita, 18. sıradan başlayıp kazandı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.