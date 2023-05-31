Pilotlara göre Barselona'da sol ön lastikleri kontrol etmek epey zorlaşacak

Son birkaç yıldır sürekli tekrarlanan bir talebi sonunda gerçekleştiren Barselona pist yönetimi, son iki virajı ayıran şikanı kaldırdı ve son olarak 2007 sezonunda kullanılan konfigürasyona geri döndü.

Şikanın kaldırılması ve yerini nispeten hızlı bir virajın alması, lastik yönetimi konusunda birçok pilotu şimdiden endişelendirmekte.

Motorsport.com'a konuşan Leclerc, "Bence sol ön tarafı kontrol etmekte tüm yarış boyunca bir hayli zorlanacağız, bu herkes için geçerli."

"Aracı ayarlamak da hiç kolay olmayacak, sol ön tarafa yoğunlaşmamız gerekecek."

"Umarım getireceğimiz güncellemelerle lastik yönetimi açısından iyi bir adım atabiliriz, nitekim Barselona'da en önemli gündem maddesi bu olacak."

Yeni son sektörün fiziksel açıdan zorlayıcı olacağına değinen Lando Norris, "Boyun tarafındaki fiziksel yük artacak, dolayısıyla piste çıkmak konusunda sabırsızlanmıyorum!"

"Dürüst olmak gerekirse son viraj oldukça zorlayıcı. Tam gaz geçeceğimizi söyleyemem ama yarışın kalitesini arttıracaktır."

"Yarışlar zaten lastik koruyarak geçiyor, bu durum Barselona'da daha da artabilir."

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Alessio Morgese

Williams performans müdürü Dave Robson, "Bence asıl ilginç olan lastiklerin, özellikle de sol ön tarafın buna nasıl tepki vereceği olacak."

"Barselona dört büyük hızlı sağ viraj içeriyor. Bence bu, yere basma gücü seviyesini, dengeyi ve sol ön lastiğin davranışlarını belirleyecek en büyük faktör." dedi.

Alpine sportif direktörü Alan Permane, "Sol ön tarafı kontrol etmek zor olacak, ancak bu hafta sonu en sert lastikleri kullanacağız. Pirelli de bunu dikkate alıyor."

"Bunun bizim için diğerlerinden daha büyük bir sorun olduğunu kesinlikle düşünmüyorum, en fazla iki pit yapmak zorunda kalabiliriz."

"Aracımız lastik yönetimi anlamında zorlanmıyor, bu yüzden sorun yok." dedi.

Pirelli dry weather tires Fotoğraf: Erik Junius

Pirelli F1 direktörü Mario Isola ise şikan dışında hızlanma bölgesi olmadığından arka lastiklerin artık daha az zorlanacağını belirtti.

Isola, "Muhtemelen yarış sol ön lastikler için normalden biraz daha zor geçecek, ancak arka lastikler rahatlayacak, nitekim son sektör çekiş açısından çok zorlayıcıydı. Yanal kuvvet fazlaydı, çekiş yakalamak da zorlaşıyordu."

"Takımlarla simülatör çalışmaları gerçekleştirdik, sezon içi testlerinde de F2 ve F3 araçlarıyla testler yaptık. Neler yaşanacağına yönelik fikrimiz var."

"Geçen yıl beş hamurumuz vardı ve herkes orta-yumuşak gibi bir strateji izlemişti. Bu yıl ise geçen yılki C2'ye daha yakın bir yeni C1 hamurla buraya geldik."

"Dolayısıyla üç lastik türünün tamamının kullanıldığı bir strateji bekliyorum. Bazı hesaplamalar yapmamız gerekiyor ancak iki pit stop mümkün." dedi.