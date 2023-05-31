Szafnauer: "Gerçekçi kalmaya devam ediyoruz"

Esteban Ocon, Monako Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlayarak Alpine'e bu yılki ilk podyumunu getirdi.

Takım patronu Otmar Szafnauer, Barcelona'daki yarış öncesinde hem Monako hem de sonraki yarışlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Szafnauer, "Formula 1'de podyum elde ettiğinizde her zaman çok özel bir duygu yaşarsınız ve yarışın tarihi ya da prestiji göz önüne alındığında bunun için Monako'dan daha iyi bir yer yok."

"Takımdaki herkes, özellikle de Esteban harika bir ruh hali içinde ve onun adına çok mutluyum."

"Esteban ciddi baskı altında çalışabileceğini ve iyi sonuç alabileceğini her seferinde gösteriyor. Hafta sonu boyunca gösterdiği kusursuz performansın ardından podyumu hak etti."

"Pierre de hafta sonu boyunca harika bir sürüş sergiledi ve toplamda 21 puan almış oldu.

"Enstone ve Viry'deki herkesi, ortaya koydukları sıkı çalışma ve bu başarıya verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ederim." dedi.

Pierre Gasly, Alpine F1 Team A523 Fotoğraf: Alpine

Sonucun takım morali üzerindeki etkisi sorulduğunda Otmar, "Takımın neler yapabileceğini gösteren bu sonuçtan dolayı mutluyuz."

"Son haftalarda yeni güncellemeler getirdik ve bunlar iyi şekilde çalıştı. İspanya, Miami ve Monako'dan farklı bir pistte bunları değerlendirmeye devam edeceğiz."

"Takım bu sonuçları tekrarlamak için çok çalışıyor, ancak gerçekçi olmaya devam ediyoruz."

"Aracı geliştirmeye devam etmemiz ve sürücülerin en iyi performansını gösterdiğinden emin olmamız gerekiyor."

"Şimdi tüm dikkatimizi İspanya Grand Prix'sine hazırlanmaya çevirdik. Hedefimiz iyi bir sonuç almak."

"Orada başarılı bir performans göstermemizi bekliyorum ancak bunun için Cuma günü güncellemeleri değerlendirmeli ve A523'ümüzden en iyi verimi almak için verimli şekilde çalışmalıyız."

"Monako'da elde ettiğimiz sonucu tekrarlamak harika olurdu fakat İspanya'nın tamamen farklı bir pist olacağını biliyoruz."

"Önümüzde yeni bir yarış ve yeni fırsatlar var. Günümüze odaklanacağız ve Pazar günü nasıl bir sonuç elde edebileceğimizi göreceğiz." dedi.