Kayıt Ol
Önceki / Pilotlara göre Barselona'da sol ön lastikleri kontrol etmek epey zorlaşacak
Formula 1 / Monako GP Haberler

Szafnauer: "Gerçekçi kalmaya devam ediyoruz"

Alpine patronu Otmar Szafnauer, Monako'da elde ettikleri podyuma rağmen "gerçekçi" olmalarını istiyor.

Ekleyen:
Esteban Ocon, Alpine F1 Team celebrates his third position with the team

Esteban Ocon, Monako Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlayarak Alpine'e bu yılki ilk podyumunu getirdi.

Takım patronu Otmar Szafnauer, Barcelona'daki yarış öncesinde hem Monako hem de sonraki yarışlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Szafnauer, "Formula 1'de podyum elde ettiğinizde her zaman çok özel bir duygu yaşarsınız ve yarışın tarihi ya da prestiji göz önüne alındığında bunun için Monako'dan daha iyi bir yer yok."

"Takımdaki herkes, özellikle de Esteban harika bir ruh hali içinde ve onun adına çok mutluyum."

"Esteban ciddi baskı altında çalışabileceğini ve iyi sonuç alabileceğini her seferinde gösteriyor. Hafta sonu boyunca gösterdiği kusursuz performansın ardından podyumu hak etti."

"Pierre de hafta sonu boyunca harika bir sürüş sergiledi ve toplamda 21 puan almış oldu.

"Enstone ve Viry'deki herkesi, ortaya koydukları sıkı çalışma ve bu başarıya verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ederim." dedi.

Pierre Gasly, Alpine F1 Team A523

Pierre Gasly, Alpine F1 Team A523

Fotoğraf: Alpine

Sonucun takım morali üzerindeki etkisi sorulduğunda Otmar, "Takımın neler yapabileceğini gösteren bu sonuçtan dolayı mutluyuz."

"Son haftalarda yeni güncellemeler getirdik ve bunlar iyi şekilde çalıştı. İspanya, Miami ve Monako'dan farklı bir pistte bunları değerlendirmeye devam edeceğiz."

"Takım bu sonuçları tekrarlamak için çok çalışıyor, ancak gerçekçi olmaya devam ediyoruz."

"Aracı geliştirmeye devam etmemiz ve sürücülerin en iyi performansını gösterdiğinden emin olmamız gerekiyor."

"Şimdi tüm dikkatimizi İspanya Grand Prix'sine hazırlanmaya çevirdik. Hedefimiz iyi bir sonuç almak."

"Orada başarılı bir performans göstermemizi bekliyorum ancak bunun için Cuma günü güncellemeleri değerlendirmeli ve A523'ümüzden en iyi verimi almak için verimli şekilde çalışmalıyız."

"Monako'da elde ettiğimiz sonucu tekrarlamak harika olurdu fakat İspanya'nın tamamen farklı bir pist olacağını biliyoruz."

"Önümüzde yeni bir yarış ve yeni fırsatlar var. Günümüze odaklanacağız ve Pazar günü nasıl bir sonuç elde edebileceğimizi göreceğiz." dedi.

paylaşım
yorumlar

Pilotlara göre Barselona'da sol ön lastikleri kontrol etmek epey zorlaşacak
Daha fazlası
Ezel Tan
Wolff: "Güncellenmiş W14'ü Barselona'da değerlendireceğiz"

Wolff: "Güncellenmiş W14'ü Barselona'da değerlendireceğiz"

Formula 1
İspanya GP

Wolff: "Güncellenmiş W14'ü Barselona'da değerlendireceğiz" Wolff: "Güncellenmiş W14'ü Barselona'da değerlendireceğiz"

Barselona'da da yağmur ihtimali var

Barselona'da da yağmur ihtimali var

Formula 1
Monako GP

Barselona'da da yağmur ihtimali var Barselona'da da yağmur ihtimali var

Perez: "Her şeyi doğru yaparsam Barselona'da kazanabilirim"

Perez: "Her şeyi doğru yaparsam Barselona'da kazanabilirim"

Formula 1
Monako GP

Perez: "Her şeyi doğru yaparsam Barselona'da kazanabilirim" Perez: "Her şeyi doğru yaparsam Barselona'da kazanabilirim"

Son Haberler

2023 Sardunya Rallisi: Shakedown'ın lideri Lappi, Ali hatasız başladı

2023 Sardunya Rallisi: Shakedown'ın lideri Lappi, Ali hatasız başladı

WRC WRC
İtalya Rallisi

2023 Sardunya Rallisi: Shakedown'ın lideri Lappi, Ali hatasız başladı 2023 Sardunya Rallisi: Shakedown'ın lideri Lappi, Ali hatasız başladı

Sebastian Vettel, Formula 1 yönetimine katılabilir!

Sebastian Vettel, Formula 1 yönetimine katılabilir!

F1 Formula 1
İspanya GP

Sebastian Vettel, Formula 1 yönetimine katılabilir! Sebastian Vettel, Formula 1 yönetimine katılabilir!

Verstappen: "Kariyerime başlarken bu kadar başarılı olacağımı düşünmemiştim!"

Verstappen: "Kariyerime başlarken bu kadar başarılı olacağımı düşünmemiştim!"

F1 Formula 1
İspanya GP

Verstappen: "Kariyerime başlarken bu kadar başarılı olacağımı düşünmemiştim!" Verstappen: "Kariyerime başlarken bu kadar başarılı olacağımı düşünmemiştim!"

Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir"

Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir"

F1 Formula 1

Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir" Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir"

Sebastian Vettel, Formula 1 yönetimine katılabilir!

Sebastian Vettel, Formula 1 yönetimine katılabilir!

Formula 1
İspanya GP
Altay Gök

Sebastian Vettel, Formula 1 yönetimine katılabilir! Sebastian Vettel, Formula 1 yönetimine katılabilir!

Verstappen: "Kariyerime başlarken bu kadar başarılı olacağımı düşünmemiştim!"

Verstappen: "Kariyerime başlarken bu kadar başarılı olacağımı düşünmemiştim!"

Formula 1
İspanya GP
Altay Gök

Verstappen: "Kariyerime başlarken bu kadar başarılı olacağımı düşünmemiştim!" Verstappen: "Kariyerime başlarken bu kadar başarılı olacağımı düşünmemiştim!"

Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir"

Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir"

Formula 1
Filip Cleeren

Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir" Marko: "Aston Martin ikinci yarı gelişim yarışından düşebilir"

Pirelli: "Yeni lastikler takımları olumsuz etkilemeyecek"

Pirelli: "Yeni lastikler takımları olumsuz etkilemeyecek"

Formula 1
İspanya GP
Altay Gök

Pirelli: "Yeni lastikler takımları olumsuz etkilemeyecek" Pirelli: "Yeni lastikler takımları olumsuz etkilemeyecek"

Allison: "Elimizde Red Bull'un tabanına ait güzel görüntüler var!"

Allison: "Elimizde Red Bull'un tabanına ait güzel görüntüler var!"

Formula 1
İspanya GP
Altay Gök

Allison: "Elimizde Red Bull'un tabanına ait güzel görüntüler var!" Allison: "Elimizde Red Bull'un tabanına ait güzel görüntüler var!"

2023 İspanya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2023 İspanya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1
İspanya GP
Can Çarpıcı

2023 İspanya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2023 İspanya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Montoya: "Stroll hak ettiği değeri görmeyen bir pilot"

Montoya: "Stroll hak ettiği değeri görmeyen bir pilot"

Formula 1
İspanya GP
Altay Gök

Montoya: "Stroll hak ettiği değeri görmeyen bir pilot" Montoya: "Stroll hak ettiği değeri görmeyen bir pilot"

Wolff: "Güncellenmiş W14'ü Barselona'da değerlendireceğiz"

Wolff: "Güncellenmiş W14'ü Barselona'da değerlendireceğiz"

Formula 1
İspanya GP
Ezel Tan

Wolff: "Güncellenmiş W14'ü Barselona'da değerlendireceğiz" Wolff: "Güncellenmiş W14'ü Barselona'da değerlendireceğiz"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol