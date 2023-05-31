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Vasseur: "Ferrari yavaş değil ancak tutarsız"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, SF-23'ün en büyük sorununun tutarlılık olduğunu belirtiyor.

Altay Gök
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Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Monako'ya galibiyet beklentileriyle gelen Ferrari, beklentilerinin karşılanmadığı, hatta yer yer kabusa dönen bir hafta sonunu geride bıraktı.

Sıralama turlarını üçüncü sırada bitiren ancak Lando Norris'i engellediği için üç sıra grid cezası alan Charles Leclerc trafikte kaldığı mücadeleyi ancak altıncı sırada tamamlayabilirken, yarış içinde birkaç hata yapan Carlos Sainz ise yağmur altında spin atmasının ardından sekizinci olabildi.

Tüm bu sıkıntılara rağmen Leclerc'in pole pozisyonunu sadece 0.106 saniyeyle kapattığına dikkat çeken Frederic Vasseur'a göre SF-23 sürüş anlamında bir sıkıntı çekmiyor.

Motorsport.com'a konuşan Vasseur, "Her zaman sakin kalmalısınız. Eğer aracı kullanmak bu kadar zor olsaydı, Verstappen'in sadece 0.1 saniye gerisinde kalmayı hayal bile edemezdik." 

"Medya bazen sıralamadan hemen beş dakika sonra pilotların üstüne gidebiliyor. Hayal kırıklıklarını çok iyi anlayabiliyorum ama yarım saat sonra yaptıkları yorumlar biraz farklı."

"Eğer bir konuda sıkıntı çekiyorsak, bu yarış boyunca, bir tur boyunca, hatta virajdan viraja tutarsızlıklarla karşılaşmamız. Özellikle yarışlarda bu durumdan çok çekiyoruz."

"Daha tutarlı olmak için çalışıyoruz. Bence ileriye doğru iyi bir adım attık ama Miami'de biraz tutarsız olduğumuz doğru. Belli durumlarda ise iyi performans sergiliyoruz."

"Dolayısıyla bu durumun sebeplerini anlamalı ve daha güçlü bir şekilde geri dönmeliyiz. Tutarsız olmamız, yavaş olduğumuz anlamına gelmiyor.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Alessio Morgese

Ferrari'nin herhangi bir konsept değişikliğine gitmeyeceğini de belirten Vasseur, "Her şey performansla, güncellemelerle veya yeni parçalarla alakalı değil. Aracın çalışma aralıklarını da iyileştirmemiz gerekiyor."

"Bizim için ilk hedef yere basma gücünü arttırmak değil, tutarlılığı arttırmak." 

"Güncellemenin yanı sıra, performans açısından da atmamız gereken büyük adımlar olduğunu söyleyebilirim." 

"Mevcut aracı geliştirebileceğimize ikna olduğum sürece, sezon içinde ciddi bir değişime gitmemiz gerekmeyecek." dedi.

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