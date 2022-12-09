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Formula 1 Haberler

Piastri: "Henüz Renault ve Mercedes motorlarını kıyaslamak zor"

Oscar Piastri, McLaren aracını ilk kez test ettikten sonra Renault ve Mercedes motorlarından hangisinin daha iyi olduğunu söylemekten kaçınıyor.

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Piastri: "Henüz Renault ve Mercedes motorlarını kıyaslamak zor"
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Avustralyalı pilot, Abu Dhabi Grand Prix'sinin ardından Yas Marina'da yeni McLaren MCL36 ile ilk deneyimini yaşadı.

Birkaç hafta sonra, 2023'e hazırlık programı kapsamında geçen yılki McLaren MCL35M'i sürdü.

Piastri için temel değişkenlerden birisi motordu. Çünkü Alpine, Renault motoru kullanırken, McLaren'ın Mercedes'le anlaşması var.

Abu Dhabi'deki testlerin ardından değerlendirmelerde bulunan  Piastri, arada bazı farklar olduğunu kabul ediyor ancak bunları açıklamaktan kaçınıyor.

Piastri, "Bununla, 2021 aracında kullandığım Alpine motoru arasında birkaç fark var."

"Ancak pistteki diğer araçlarla karşılaştırma yapamamak durumu zorlaştırıyor. Ayrıca asıl amacımız motorun ne seviyede olduğunu değerlendirmek değildi."

"Bu tur şeylerde herkesin ne tür bir motor modu kullandığını asla bilemezsiniz, bu yüzden bu konuda bir fikir edinmek zor, ancak bizim tarafımızda her şey olumlu hissettirdi."

"Araçların kendisi de pek çok açıdan çok farklı, bu yüzden bir şey söylemek kolay değil." dedi.

Piastri, Alpine'in 2022 aracıyla hiç test yapmadığı için mevcut aracın nasıl olduğu konusunda pek fazla deneyim sahibi değil.

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