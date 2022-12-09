Piastri: "Henüz Renault ve Mercedes motorlarını kıyaslamak zor"
Oscar Piastri, McLaren aracını ilk kez test ettikten sonra Renault ve Mercedes motorlarından hangisinin daha iyi olduğunu söylemekten kaçınıyor.
Avustralyalı pilot, Abu Dhabi Grand Prix'sinin ardından Yas Marina'da yeni McLaren MCL36 ile ilk deneyimini yaşadı.
Birkaç hafta sonra, 2023'e hazırlık programı kapsamında geçen yılki McLaren MCL35M'i sürdü.
Piastri için temel değişkenlerden birisi motordu. Çünkü Alpine, Renault motoru kullanırken, McLaren'ın Mercedes'le anlaşması var.
Abu Dhabi'deki testlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Piastri, arada bazı farklar olduğunu kabul ediyor ancak bunları açıklamaktan kaçınıyor.
Piastri, "Bununla, 2021 aracında kullandığım Alpine motoru arasında birkaç fark var."
"Ancak pistteki diğer araçlarla karşılaştırma yapamamak durumu zorlaştırıyor. Ayrıca asıl amacımız motorun ne seviyede olduğunu değerlendirmek değildi."
"Bu tur şeylerde herkesin ne tür bir motor modu kullandığını asla bilemezsiniz, bu yüzden bu konuda bir fikir edinmek zor, ancak bizim tarafımızda her şey olumlu hissettirdi."
"Araçların kendisi de pek çok açıdan çok farklı, bu yüzden bir şey söylemek kolay değil." dedi.
Piastri, Alpine'in 2022 aracıyla hiç test yapmadığı için mevcut aracın nasıl olduğu konusunda pek fazla deneyim sahibi değil.
Aston Martin: "2023'te şampiyon olmamız mümkün değil"
Ferrari, 2023'te konsept değişikliğine gitmeyecek
Son Haberler
Vowles: "George takıma çok iyi uyum sağladı"
Mercedes strateji şefi James Vowles, takımdaki ilk sezonunda pole pozisyonu ve galibiyet elde eden George Russell'ın takıma çok iyi uyum sağladığını düşünüyor.
Silverstone, taraftarların piste yakın olabilmesi için pistteki çitleri tamamen yeniliyor
Geçen sezon Zhou'nun kazası ve piste seyircilerin girmesi gibi olaylarla dikkat çeken Silverstone pist yönetimi, hareket ettirilebilen ve FIA onaylı Geobrugg çitlerine geçiyor.
Wolff: "Ferrari takım patronluğu rolüyle ilgilenmediğini söyleyen biri varsa yalan söylüyordur"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Mattia Binotto'nun yerini almanın herkesin "hayali" olduğu görüşünde.
Mercedes neden Ferrari ve Red Bull sidepodlarını kopyalamadı?
Mercedes, bu yıl rakip takımların sidepod tasarımlarını kopyalamayı asla düşünmediğini söyledi.