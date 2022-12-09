Ferrari, 2023'te konsept değişikliğine gitmeyecek

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Ferrari, 2022 Formula 1 sezonunda kendisine özgür bir konsept seçti ve bu konsept, hız olarak kendisini kanıtlamış olsa da, eksik olduğu bazı noktalar mevcut.

F1-75, genel anlamda tek turda iyi görünüyor ancak lastikleri iyi kullanmakta zorlanıyor ve yarış temposunda Red Bull'un gerisinde kalıyor.

Ayrıca aracın özellikle motor tarafında bazı dayanıklılık sorunları var ve bu da takımın birden fazla kez yolda kalmasına neden oldu.

Yine de aracın saf hızı, gelecek konusunda umut veriyor çünkü potansiyelin orada olduğunu ve tüm sorunlar çözüldüğü takdirde takımı zafere taşıyabileceğini gösteriyor.

Bundan ötürü Ferrari, gelecek yıl herhangi bir konsept değişiklik yapmayacak. Bunun yerine mevcut temeli daha da geliştirecek ve dayanıklılık sorunlarını çözecek.

Yakında görevini bırakacak olan takım patronu Mattia Binotto, Abu Dhabi'de Form1a.uno'ya şöyle dedi: "Aracı daha hızlı ve daha dayanıklı hale getirmeye odaklanmamız gerekiyor."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Fiorano tyre test Fotoğraf: Ferrari

"Bunlar tüm sezon boyunca zirvede mücadele etmek için kilit noktalar."

"Fakat kendi felsefemizi koruyacağız, kimseyi kopyalamayacağız"

"F1-75 harika bir başlangıç noktası. Konseptimize sadık kalacağız ve her alanda performansı artırmaya çalışacağız."

Ferrari'nin gelecek sezon daha dayanıklı bir motora sahip olacak gibi görünüyor. Söylentilere göre dayanıklılık sorunlarının çözülmesiyle, yeni motor tam güçte çalıştırılacak ve bu da tek başına büyük bir güç artışı sağlayacak.

Başlangıçta bunun TD39'dan kaynaklandığı düşünülmüştü ancak İtalyan basını, performans kaybının motor gücünün düşürülmesinden kaynaklandığını yazıyor.

Şimdi Ferrari yeni motorla dayanıklılık sorunlarını çözecek ve performans anlamında büyük bir artış sağlayacak.