Aston Martin: "2023'te şampiyon olmamız mümkün değil"

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Alonso, 2022 sezonunun ortasında sürpriz şekilde gelecek yıl Aston Martin'e katılacağını açıklamıştı.

İspanyol sürücü burada, dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in koltuğuna geçecek ve İngiliz ekibi zirveye taşımaya çalışacak.

Alonso yaşına rağmen hâlâ çok formda ve bunu 2022 sezonunda birden fazla kez göstermeyi başardı. Yine de performansı büyük oranda takımın kendisine sunacağı araca bağlı olacak.

Fakat Aston Martin'den Tom McCullough'a göre 2023'te şampiyonluk ihtimalleri bulunmuyor.

McCullough, "Bence gelecek yıl dünya şampiyonluğu için mücadele etmek mümkün değil. Gerçekçi olursak, böyle bir şey olmayacağını söyleyebiliriz."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

"Bir yolculuğun içerisindeyiz. Takım olarak gelişiyoruz. Takım olarak giderek daha da güçleniyoruz. Fernando'nun da bu sürece önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum."

"O zaten gerçekçi biri ve bizimle birlikte bu yolculuğun içerisinde."

"Gelecek yıl ilk üç takımla mücadele edebilirsek, bundan mutlu olacağımıza eminim."

"Ondan sonra da, en iyi işi yapan takımları yakalamaya çalışmak için çıktığımız bu yolculuğa devam edeceğiz." dedi.

Alonso'nun çalışma şeklin Aston Martin üzerinde epey iyi bir izlenim bırakmış durumda.

McCullough, "Fernando'yu hâlâ tanımaya çalışıyorum."

"Size bir şey söyleyeyim, o çok motive ve rekabetçi bir kişilik. Bunu dışarıdan da görebiliyorsunuz. Şahsen onunla konuştuğumda bunu biraz da olsa görmeye başladım. Sadece iyi işler yapmaya odaklanmış durumda."

"Takımımızda iyi bir gelecek görüyor. Çıktığımız bu yolculuğu görebiliyor."

"Onu takımımıza kattığımız için gerçekten mutluyum. Takımın her kısmında bizi zorlayacak. Orta grupta mücadele etmekten mutlu olmayacak. Atmak istediğimiz adımın, yani ilk üç takımla mücadele etme çalışmalarımızın bir parçası olmak istiyor." dedi.