Raikkonen: "Araç çok yavaş"

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, cuma günkü ilk seansta koltuğunu Robert Kubica'ya bıraktı ve sonraki antrenman seanslarında da sorunlarla boğuştu.

Sıralama turlarında Antonio Giovinazzi'ye geçilmekten kurtulamayan Fin sürücü, araçta kendisini yeterince iyi hissetmediğini ve aracın dengesinin çok kötü olduğunu söyledi.

"Dürüst olmak gerekirse Cuma ve Cumartesi sabahları ortaya çıkan sorunlardan sonra, hafta sonu için çok fazla umudum yoktu."

"Sıralama turlarında biraz daha iyi performans göstermeyi başardık, ama yine de çok yavaştık. Yarışta daha rekabetçi olup olamayacağımızı göreceğiz. Cumartesi öğleden sonra araç biraz daha iyiydi ve bu, yarın için yardımcı olabilir."

Raikkonen, mükemmel bir tur atamadığını da söyledi.

"Elbette turum mükemmel değil ama durum bu. Aracım antrenmanlara kıyasla daha iyiydi, ancak sürüş yapmak hâla çok zordu. Yarın neler olacağını göreceğiz.

"Gelişebileceğimiz yerler var, fakat bu hafta sonu genel anlamda araçtan memnun olmadığımı söylemem gerekiyor. Sıralama turlarında gelişmemize rağmen idealden çok uzaktı..."

"Hangi alanlarda gelişebileceğimizden ziyade, araç çok yavaş."

İlk bölümde elendiği için hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorusuna 2007 dünya şampiyonu, "Söylenecek bir şey yok. Hem dün hem de bugün denge sorunları yaşadık. Sıralama turlarında işler daha iyi olsa da, çok iyi bir tur atmak mümkün değildi."

"Puanlar Pazar günü dağıtılıyor ve yarışta neler olacağını göreceğiz." yanıtını verdi.