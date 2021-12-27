Perez: "Verstappen, F1'deki performans seviyemi yükseltmemi sağladı"

Uzun süredir birlikte yarıştığı Silverstone merkezli Racing Point takımından ayrılan Sergio Perez, 2021 sezonunda Red Bull'a katıldı ve Red Bull'daki ilk yılında RB16B'ye alışmakta zorlandı.

Haziran ayında Bakü'de aldığı zafer kendisine büyük destek olsa da, istikrar yakalamakta zorlanan Perez, yılı dört üçüncülükle şampiyona dördüncüsü olarak tamamladı.

Diğer tarafta yeni dünya şampiyonu Verstappen, yıl boyunca 395,5 puan toplarken, Perez 190 puan toplayabildi.

Abu Dhabi GP finalinde Perez, Lewis Hamilton'ı yaklaşık iki tur boyunca ardında tutarak harika bir takım oyunu oynamayı başardı. Bu sayede Verstappen, Mercedes sürücüsüyle arasındaki farkı büyük oranda kapattı.

Bu olayın hemen ardından Verstappen, takım radyosundan Perez'i "bir efsane" olarak nitelendirdi.

Bu inişler ve çıkışlarla dolu sezonun ardından, yılı özetlemesi istenen Perez, şöyle dedi: "Çok yoğundu. Son derece yoğun bir yıl oldu. Perde arkasında çok fazla iş yapıldı ve çok fazla baskı vardı."

"Red Bull Racing'de yarışıyorken baskı hep var ve herkesin gözü sizde oluyor, sizin yaptığınız işe bakıyor. Ayrıca sizler de (basın) açıkçası bir Red Bull sürücüsüne karşı daha sertsiniz, ki bu çok anlaşılabilir bir durum."

"Sonunda kolay değildi ama beni başka bir seviyeye çıkardı. Max'in takım arkadaşı olması sizi gerçekten yeni seviyelere çıkarıyor. Kariyerimin bu noktasından çok keyif alıyorum, çok mutluyum ve en önemli şey bu."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Takım arkadaşının performansını değerlendirmesi istendiğinde Perez, Verstappen'in her alanda güçlü olduğunu açıkça belirtti.

"O, gerçekten çok iyi bir pilot. Aracıyla tamamen bütünleşiyor. Sıralama turlarında çok iyi, yarışlarda çok, çok iyi."

“O, çok komple ve deneyimli bir pilot. Yani bence efsane bir sezon çıkardı. Bu, çok etkileyici ve büyük bir övgüyü hak ediyor. Dediğim gibi araçla bütünleşmiş durumda."

Perez, 2022'de seviyesini tekrar yükseltmesi gerektiğini kabul derken, eözellikle istikrara ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Perez, "Sanırım en büyük eksikliğim sürekli olarak aracın %100'ünü çıkarmak ve tutarlılıktı."

“Gelecek yıl için performansımı tekrar yükseltmem gerekiyor. Umarım hepimiz ileriye gidebiliriz." dedi.

Perez, Verstappen'in şampiyonluğunun kendisi için çok şey ifade ettiğini de söyledi ve ekledi: "Dürüst olmak gerekirse öyle. Çünkü Max, ilk günden beri benim için harika bir takım arkadaşı oldu. Ayrı harika bir takımla beraberim. Şimdi takım arkadaşımı desteklemem gereken bir pozisyonundaydım."

"Yani herkes adına son derece mutluyum. Sonunda evet, çok yazık oldu çünkü takımlar şampiyonluğunu alamadık ama bence sadece birkaç puanla kaçırdık. Bu yıl ufak tefek kötü şanslarımız vardı. Yine de artık gelecek yılı sabırsızlıkla bekliyorum."