Vasseur: "Hamilton'ın gölgesinde kalan Bottas'ın ihtiyacı olan tek şey takımın merkezinde olmak"

Bottas, Nico Rosberg'in emekliliği sonrası 2017 yılında Mercedes'e katıldı ve Gümüş Oklar'la 2021 Abu Dhabi Grand Prix'si de dahil olmak üzere toplam 101 yarışa çıktı.

Bu süreçte takımın lider pilotu Lewis Hamilton'dı ve İngiliz pilot dört şampiyonluk alırken, Bottas çoğu zaman ikinci pilot görevi üstlendi.

Kimi Raikkonen'in emekliliği sonrası Alfa Romeo'dan gelen teklifi kabul eden Bottas, yeni sezonda İsviçreli ekibe katılacak.

Alfa Romeo, Bottas'a "takım liderliği" görevini verecek ve Vasseur'ün iddiasına göre bu, tam da Fin pilotun ihtiyacı olan şey.

GPFans'i haberine göre Vasseur, şöyle dedi: "Valtteri ile geçmişe dayanan uzun süreli bir ilişkimiz var. Alt kategorilerde, 2008'den 2011'e kadar benim takımım için yarıştı."

"Son 15 yıldır ailesiyle yakın olduğum için, her zaman iletişim halindeydik. Fakat ben, son derece net bir insanım ve o da Mercedes'in kendisi için masaya koyduğu şeyleri sunamayacağımızı anlayacak kadar zeki biri."

"Bahreyn'de pole pozisyonu için savaşmamız söz konusu bile olmuyor. Tabii ki her zaman iyi bir iş yapmayı hedefliyoruz ama bana göre kariyerinin bu aşamasında, onun için en önemlisi şey takımın merkezinde olmak. Bu, Mercedes'e karşı bir şey değil ama o her zaman Lewis'in gölgesindeydi, Mercedes için yarışıyorsanız, Lewis'in gölgesinde kalırsınız."

"Red Bull'da yarışıyorsanız Max'in gölgesinde kalırsınız. Son altı yılda Max'in yanında yarışan sürülere bakın, Gasly öyleydi, Albon öyleydi, Perez öyle. Hepsi aynı durumdaydı. Perez muhtemelen geçen sene, bu sezondan daha iyi iş çıkarmıştı."

"Max veya Lewis'in takım arkadaşı olmak çok ama çok zor bir durum."

Bottas, gelecek yıl Çinli çaylak Guanyu Zhou ile takım arkadaşı olacak ve Vasseur, 32 yaşındaki sürücünün tecrübesinin F2 yıldızına yardım edeceği görüşünde.

"Valtteri takıma, Formula 1'deki büyük deneyiminin yanı sıra, sezonun ikinci yarısında sergilediği güçlü bir tempo ile geliyor."

"Ayrıca, muhtemelen gelecekte ne yapmak istediğine dair net bir görüşü de var, haliyle daha rahat olduğu için, onunla birlikte gelişebileceğimizi düşünüyorum."

"Bundan eminim çünkü onu çok iyi tanıyorum. Genel olarak aynı görüşlere sahibiz."

Laurent Rossi, CEO, Alpine F1, and Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images