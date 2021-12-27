Giovinazzi: "Koltuğunu bu şekilde kaybeden tek kişi ben değilim"

Antonio Giovinazzi, 2019'dan bu yana birlikte yarıştığı Alfa Romeo takımına veda etti ve yeni sezonda Dragon'la Formula E'de yarışacak.

İtalyan sürücünün yerini, arkasında büyük sponsorlar olan Guanyu Zhou aldı. F1'deki ilk Çinli sürücü olan Zhou sayesinde takıma pek çok Çinli sponsor ilgi gösteriyor.

Corriere della Sera'ya konuşan Giovinazzi şöyle dedi: "Formula 1'den ayılacağımı duyduğumda üzüldüm. Son birkaç ay benim hakkımda giderek daha fazla söylenti çıkıyordu ve bu yüzden durum zaten zordu."

"Onları hep görmezden gelmeye çalıştım ama bunu yapmak hiç kolay olmadı. Yine de yaptığım işten mutluyum. Formula 1'den başım dik ayrıldım."

"Yerime geçen Zhou [destekten ötürü] şanslı olabilir ama kendisi de [pist üstündeki performansı sayesinde] süper lisans puanı kazandı."

"Tabii ki şu anda tüm takımların mali politikası büyük ölçüde sahip olduğu sürücülere bağlı. İşini bu şekilde kaybeden tek kişi ben değilim."

"Sonsuza kadar değil, bir süreliğine ayrılıyorum. Şimdi Dragon Penske ile Formula E'de yarışacağım. Ayrıca Maranello'da da görev alacağım çünkü bana her şeyi Ferrari sağladı."

Kariyerinin en iyi anları sorulduğunda Giovinazzi, "2017 Melbourne bunlardan birisi. O zamanlar yedek sürücüydüm ve cumartesi sabahı aracı sürmem istendi. Pisti bile bilmiyordum. Ayrıca 2019'da Monza'daki ilk yarışım ve 2021 Cidde benim için özeldi. Orada herkes ümidini çoktan kaybetmiş olsa da puan kazandım." dedi.

Son olarak Kimi Raikkonen sorulduğunda Giovinazzi, "Onunla her şey harika gitti. O her zaman mükemmel bir takım arkadaşıydı fakat birbirimizi Alfa Romeo'da takım arkadaşı olmadan önce de biliyorduk. 2017'de simülatörde onun için hazırlık yapıyordum."

"Brezilya'daki şampiyonluk yarışını evde babamla izlediğim, 2007 dünya şampiyonu ile aynı takımı paylaşmak çok garipti. Kimi takıma her zaman sadık kaldı ve bana yardım etti. Onunla yine görüşeceğiz!"