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Formula 1 / Son dakika

Perez, teklif alması halinde Red Bull'un teklifini kabul eedecek

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Perez, teklif alması halinde Red Bull'un teklifini kabul eedecek
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, Editör

Racing Point pilotu Sergio Perez, gelecek yıl için Red Bull Racing'den teklif alması halinde bunu kabul edeceğini belirtti.

Sergio Perez şimdiye kadar üç ayrı takımda toplam 188 yarışa çıktı ve toplam 8 podyum elde etmeyi başardı.

Meksikalı pilot, 2014'etn bu yana katıldığı tüm sezonlarda ilk 10 içerisinde yer aldı ve buna rağmen sezon sonunda Racing Point'ten ayrılacak.

Perez'in hâlâ orta grubun en istikrarlı pilotlarından bir tanesi olduğuna inanılıyor ve adı Red Bull ile anılıyor.

Çünkü Red Bull'da Alex Albon, her ne kadar Mugello'da podyuma çıksa da beklendiği kadar puan almayı başaramadı.

Konu hakkında konuşan Red Bull patronu Christian Horner, Perez ihtimalini şöyle yorumladı: "Niyetimiz kesinlikle mevcut sürücülerimizi korumak."

"Alex bizim tercih ettiğimiz seçim. Kaçınılmaz olarak başka hangi seçeneklerin var olduğunu takip etmelisiniz. Ancak tercihimiz mevcut sürücülerimizi korumak."

Sonrasında Red Bull ihtimali Perez'e soruldu ve Meksikalı pilot teklif alması halinde bunu kabul edeceğini söyledi.

"Hiç şüphesiz evet, kabul ederim. Sonuçta önümüzdeki yıllarda kesinlikle şampiyonluklar için mücadele edebilecek bir takım"

"Beni her sabah kalkmaya, antrenman yapmaya ve tüm dünyayı dolaşmaya itecek ve motive edecek bir projeye ihtiyacım var."

 
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Editör Kemal Şengül

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