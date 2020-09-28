Hamilton, Wolff'un takımda kalmasını istiyor

Mercedes Formula 1'in patronu Toto Wolff, 2013'ten bu yana takımın başında yer alıyor ve Mercedes bu süre zarfında yedi şampiyonluk elde etti.

Hamilton aynı süreçte altı pilotlar şampiyonluğu elde etti ve bu yıl yedinciye doğru gidiyor.

Ancak Wolff, ailesine daha fazla vakit ayırmak adına mevcut görevinden ayrılıp, daha farklı bir pozisyona geçmek istiyor.

Wolff ve Hamilton her zaman birbirleriyle çalışmayı sevdiklerini söylediler. Eğer Wolff görevinden geri adım atarsa, bu Hamilton'ı da etkileyebilir.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hamilton'a Wolff'un görevinden ayrılma ihtimali soruldu ve İngiliz pilot şöyle dedi: "Dünya zor zamanlardan geçiyor ve oturup pazarlık yapmak o kadar kolay değil."

"Toto ile birlikte takip ettiğimiz yola devam etmek istiyorum, ancak sonunda herkes kendi geleceklerinin nasıl olması gerektiğine kendisi karar verecek."

Wolff ise Rusya GP hafta sonunda mevcut görevinden uzaklaşacağını ima etti.

"Kalacak gibi görünüyorum ama hangi rolde olacağını henüz bilmiyorum."

"Önümüzdeki birkaç yılın nasıl olacağını düşünmem ve ailem için de doğru kararı vermem gerekiyor."

"Benim yerim Mercedes. Ama asla en iyiden iyiye düşmek istemiyorum. Yine de takım içinde iyileştirebileceğimiz pek çok alan görüyorum."