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Formula 1 / Rusya GP / Son dakika

F1 sürücüleri, Sochi’nin “en kötü virajının” değiştirilmesini istiyorlar

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F1 sürücüleri, Sochi’nin “en kötü virajının” değiştirilmesini istiyorlar
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Çeviren: Cem Özel, Editör

Formula 1 sürücüleri, Carlos Sainz’ın kaza yaptığı ve cezaların verildiği ikinci virajda değişiklikler yapılması çağrısında bulundular.

Rusya Grand Prix’sinde ikinci virajın apeksinde yer alan bordürleri aşan sürücülerin, kaçış yolunu kullanıp strafor bariyerlerin arasından geçip piste dönmeleri gerekiyordu. Bunu uygulamayan sürücülere 5 saniye zaman cezası verileceği önceden açıklanmıştı.

Yarışın ilk turunda ikinci virajı kaçıran Sainz, bu bariyerlerin arasından geçerken hızını yanlış değerlendirdi ve duvara çarparak yarış dışı kaldı. İspanyol sürücü sonrasında bu kötü tasarımlı virajın “var olmaması gerektiğini” söyledi.

Aynı turda virajı kaçıran ve Sainz’ın hemen arkasından gelen Williams sürücüsü George Russell ise kazaya karışmadı ancak bu virajın yeniden tasarlanması gerektiğini kabul etti.

Russell, “Öncelikle bu, takvimdeki en kötü virajlardan biri. İkinci olarak ise, yarışlar için korkunç bir tasarım.”

“Sezonun önceki bölümlerinde, burada Bahreyn’deki ilk iki viraj gibi bir bölge oluşturabileceğimizi belirtmiştim. Böylece sürücüler birbirlerine geç ataklar yapabilirdi, yarışlar daha iyi olabilirdi ve sürücüler de pisti kesmek zorunda kalmayabilirdi.”

“Çünkü 90 derecelik bir viraja girdiğinizde, viraj gittikçe daralır ve üç, dört araç yan yanayken bazıları dışarı taşar.” şeklinde konuştu.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Kevin Magnussen, Haas VF-20, and Romain Grosjean, Haas VF-20

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Kevin Magnussen, Haas VF-20, and Romain Grosjean, Haas VF-20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Renault sürücüsü Daniel Ricciardo, bu bordürleri aştıktan sonra belirlenen şekilde piste geri dönmediği için 5 saniye zaman cezası aldı.

Ricciardo, “Bu virajın geometrisi garip. Örneğin benim olayda, lastikleri kilitledim ve çok dar bir şekilde viraja girdim. Ancak virajın yapısı bu şekilde, son ana kadar size umut veriyor.”

“Ve açıkçası, o anda virajı dönmeye odaklanmışsanız geri dönüşü olmuyor. Kaçış alanına doğru yönelirseniz muhtemelen beş saniyeden fazlasını kaybedersiniz. Yani geri dönüşü olmaz ve ben de o anda ceza alırsam bunu telafi edeceğimi düşündüm.”

“Dürüst olmak gerekirse, ikinci viraj konusunda bazı sürücüler fikirler belirttiler. Genel olarak bu konuda daha iyi bir iş yapılabilir. Daha fazla geçiş olması için örneğin viraja farklı bir şekil verilebilir, daha uzun bir apeks olabilir.”

“Düzenleme yapabilecekleri çokça yer var. Bu konuda geçmişte konuşmuştuk ve belki de bu, sorunu ortadan kaldırabilir.” ifadelerini kullandı.

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FIA yarış direktörü Michael Masi, bu virajla başa çıkmanın kolay olmadığını kabul etti.

“İkinci viraj, her sene belirli şekillerde zorlu bir viraj oldu.”

“Bir sorunu çözüyorsunuz, ancak başka bir etkisi oluyor. Bu yüzden en iyi çözümü bulmaya çalışıyoruz. Ve makul bir çözüm bulduğumuzu düşünüyorum. Gelişim için imkan var mı? Evet. Gelişim için her zaman imkan vardır.”

Araçları yavaşlatmak için çakıl havuzunun kullanılıp kullanılamayacağı sorulduğunda Masi, “Her zaman dediğim gibi, her şeyi hesaba katarsak farklı virajlar ve farklı pistler için farklı farklı çözümler vardır. Ve çakıl havuzu her yer için uygun değil.”

“Kaçış alanlarındaki hızlarla ilgili olarak, ulaşmaya çalıştığımız ve hedeflediğimiz şeylerden biri, bu tür durumlarda piste yeniden dönüşün mümkün olduğu kadar güvenli bir şekilde olması. Ana hedef bu.”

“İkincil hedef ise, bu bölümde araçları mümkün olduğu kadar yavaşlatmak. Ancak ikinci virajın doğası gereği, tek bir çözüm bulmak çok zor. Bu yüzden bu konuyu incelemeye devam edeceğiz ve neler yapabileceğimize bakacağız.” dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Rusya GP
Editör Adam Cooper

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