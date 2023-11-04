Perez: "Startım berbattı"
Red Bull pilotu Sergio Perez, sprint sıralama turlarındaki üçüncülüğünün ardından mutlu fakat başlangıçtaki hatasının kendisine pahalıya patladığını söylüyor.
Üçüncü başladığı yarışta kötü start alan ve beşinci sıraya kadar gerileyen Sergio Perez, sonunda üçüncü sırada finiş gördü.
Yarışın ardından konuşan Perez, "Kolay bir yarış değildi. Berbat bir başlangıç yaptım, George'a bir sıra kaybettim ve ardından dördüncü virajda Lewis'e de geçildim."
"O andan itibaren savaştım, lastiklerimi tamamen kullanmak zorunda kaldım ve sonlara doğru da bunun bedelini ödedim."
"Fakat zorlamam gerekiyordu ve buranın bu konuda çok hassas olduğunu biliyoruz."
"Çok zorladım ve bu da pahalıya patladı."
"Her şeye rağmen iyi bir gündü, iyi puanlar aldık. Eğer başlangıç iyi olsaydı daha da yukarıda olabilirdik." dedi.
Perez bu sonuçla Lewis Hamilton'a karşı puan farkını açmış oldu.
Bu konuda ne söylemek istediği sorusuna Perez, "Açıkçası bu önemli ama şimdi momentumu korumak daha da önemli."
"Genel olarak çok iyi bir gün geçirdik ve umarım yarın, yani ana yarışta güçlü bir sonuç elde edebiliriz." cevabını verdi.
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