Sainz'dan 2026 araçlarına sert eleştiri: "Bu, Formula 1 için yeterince iyi değil"

Formula 1, 2026 sezonuyla birlikte yalnızca aktif aerodinamik özelliklere sahip tamamen yeni araçlara değil, aynı zamanda içten yanmalı motor ile elektrik gücünün yaklaşık %50-%50 oranında kullanıldığı yeni güç ünitelerine de geçti. Pilotların en büyük eleştirisi ise bu elektrik gücü yönetimi üzerine yoğunlaşıyor.

Sezon boyunca pilotlar, özellikle super clipping ve yoğun enerji geri kazanımı nedeniyle sık sık şikâyette bulundu. Bu sorunlar, uzun düzlükleri ve yüksek hızlı virajlarıyla bilinen Spa-Francorchamps'ta daha da belirgin hale geldi.

Kemmel Düzlüğü, Eau Rouge-Raidillon ve Pouhon gibi yüksek hızlı bölümleriyle öne çıkan Spa'da, sert frenleme noktalarının az olması enerji yönetimini daha kritik hale getirdi.

Sıralama turlarında pilotlar Blanchimont düzlüğünün sonunda geçen yıla kıyasla yaklaşık 50 km/s, Pouhon virajında ise yaklaşık 40 km/s daha düşük hızlara ulaştı. Yarışta da tablo büyük ölçüde değişmedi.

Belçika Grand Prix'sini 16. sırada tamamlayan ve 44 tur boyunca yalnızca üç sıra kazanabilen Carlos Sainz, konuyla ilgili şöyle konuştu: "Yarışta doğal olarak mekanik tutuş daha belirleyici oluyor, bu yüzden o bölümde araçla daha fazla mücadele ediyorsunuz."

"Ama evet, bence özellikle burası ya da Silverstone gibi pistlerde hepimiz geçen yılki sıralama turlarını özledik."

Carlos Sainz, Williams Fotoğraf: Marc Fleury

"Bu konuda söylenecek çok fazla yeni şey olduğunu düşünmüyorum."

"Herkes bunun Formula 1 için yeterince iyi olmadığını biliyor ve bunun değişmesi gerekiyor. Hiçbirimiz bu araçları geçen yılkiler kadar keyifle kullanmıyoruz."

İspanyol pilot, ayrıca daha kötü örneklerin yaşanabileceğini söyledi: "Muhtemelen öyle."

"Monza'da gaz ve fren arasında ince ayar yaptığınız yüksek hızlı virajlar yok. Bu yüzden düzlüklerde elektrik enerjisi çok daha erken bitecek ve super clipping etkisini daha fazla yaşayacağız."

"Virajlarda ise Spa kadar büyük bir fark olmayacaktır."

"Ama yüksek hızlı performans eksikliği açısından Spa ve Silverstone muhtemelen en kötü iki pist."

PlanetF1'in, 2027 için planlanan ve içten yanmalı motorun payını artırarak güç dağılımını %58 içten yanmalı / %42 elektrik seviyesine çekecek düzenlemenin önemli bir iyileşme sağlayıp sağlamayacağı sorusuna ise Sainz temkinli yaklaştı.

Sainz, "Muhtemelen hayır."

"Zaten bu yüzden şimdiden yeni bir değişiklik planlıyorlar çünkü bunun en iyi çözüm olmadığını biliyorlar."

"Elbette geliştirmeye çalışacaklar ve bir miktar iyileşme olacaktır."

"Ama bence herkes elektrik gücünün fazla olduğunu biliyor. Uzun yıllar işe yarayan sisteme geri dönmek gerekiyor." dedi.