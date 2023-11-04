Prime'a abone ol
Formula 1 Brezilya GP
Haberler

Norris: "İyi bir start alamadım"

Lando Norris, Sao Paulo'daki sprint yarışı startından memnun olmadığını dile getirdi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Lando Norris, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, the rest of the field at the start of the Sprint race

Norris, Sao Paulo GP sprintine pole pozisyonundan başlasa da ikinci sıradaki Max Verstappen daha ilk virajdan liderliği ele geçirmeyi başardı. 

Norris, startta kaybettiği pozisyon hakkında şunları söyledi: "Aslında Max'ten daha fazla performansa sahiptim."

"Bunu gözden geçirmeliyiz. Startım pek iyi değildi ve risk almayı başaramadım. Bu yüzden yarın için geliştirmem gereken şeyler var."

"George'a [Russell] da ilk başta bu sebeple geçildim, beni kötü bir anımda yakaladı. Sonrasında tempomuz çok güçlü olsa da Max'i yakalamayı başaramadık. Yine de eğlenceli bir seanstı."

Mechanics bring Lando Norris, McLaren MCL60, to the Sprint grid

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Mechanics bring Lando Norris, McLaren MCL60, to the Sprint grid

Startta geçilmesinin ardından Pazar günkü yarış için endişeli olup olmadığı sorulduğunda Norris, "Hayır endişeli değilim. Aksine, bugün hızımızın bu kadar iyi olması beni çok cesaretlendirdi."

"Max, bence Formula 1'de gelmiş geçmiş en iyi pilotlardan biri ve yine en iyi araçlardan birine sahip. İyi olmayı beklemediğimiz bir pistte birdenbire bire Red Bull ile mücadele etmeyi beklememeliyiz, yine de bugün bizim için güzel bir sürpriz oldu. Elbette yarın tekrar deneyeceğiz ama biraz daha fazla geçiş yapmamız gerekecek." yanıtını verdi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Perez: "Startım berbattı"
Sonraki haber Verstappen: "Yarışı oldukça iyi yönettik"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı"

Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı"

Formula 1
Brezilya GP

Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı" Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı"

Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi"

Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi"

Formula 1
Brezilya GP

Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi" Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi"

Verstappen: "Orta stintte fark yarattık"

Verstappen: "Orta stintte fark yarattık"

Formula 1
Brezilya GP

Verstappen: "Orta stintte fark yarattık" Verstappen: "Orta stintte fark yarattık"

Lando Norris
Daha fazlası
Lando Norris
McLaren: "Norris daha iyi bir start alsaydı da sprint yarışını kazanamazdı"

McLaren: "Norris daha iyi bir start alsaydı da sprint yarışını kazanamazdı"

Formula 1
Brezilya GP

McLaren: "Norris daha iyi bir start alsaydı da sprint yarışını kazanamazdı" McLaren: "Norris daha iyi bir start alsaydı da sprint yarışını kazanamazdı"

Stella: "Norris'in Meksika performansı, Alonso'nun 2012 Valencia zaferini hatırlattı"

Stella: "Norris'in Meksika performansı, Alonso'nun 2012 Valencia zaferini hatırlattı"

Formula 1
Mexico City GP

Stella: "Norris'in Meksika performansı, Alonso'nun 2012 Valencia zaferini hatırlattı" Stella: "Norris'in Meksika performansı, Alonso'nun 2012 Valencia zaferini hatırlattı"

Norris, McLaren F1'i yüzüstü bıraktıktan sonra "gülümseyemem"

Norris, McLaren F1'i yüzüstü bıraktıktan sonra "gülümseyemem"

Formula 1
Mexico City GP

Norris, McLaren F1'i yüzüstü bıraktıktan sonra "gülümseyemem" Norris, McLaren F1'i yüzüstü bıraktıktan sonra "gülümseyemem"

Son Haberler

Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz"

Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz" Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz"

Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı"

Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı" Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı"

Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi"

Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi" Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi"

Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı"

Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı" Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol