Norris: "İyi bir start alamadım"

Norris, Sao Paulo GP sprintine pole pozisyonundan başlasa da ikinci sıradaki Max Verstappen daha ilk virajdan liderliği ele geçirmeyi başardı.

Norris, startta kaybettiği pozisyon hakkında şunları söyledi: "Aslında Max'ten daha fazla performansa sahiptim."

"Bunu gözden geçirmeliyiz. Startım pek iyi değildi ve risk almayı başaramadım. Bu yüzden yarın için geliştirmem gereken şeyler var."

"George'a [Russell] da ilk başta bu sebeple geçildim, beni kötü bir anımda yakaladı. Sonrasında tempomuz çok güçlü olsa da Max'i yakalamayı başaramadık. Yine de eğlenceli bir seanstı."

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Mechanics bring Lando Norris, McLaren MCL60, to the Sprint grid

Startta geçilmesinin ardından Pazar günkü yarış için endişeli olup olmadığı sorulduğunda Norris, "Hayır endişeli değilim. Aksine, bugün hızımızın bu kadar iyi olması beni çok cesaretlendirdi."

"Max, bence Formula 1'de gelmiş geçmiş en iyi pilotlardan biri ve yine en iyi araçlardan birine sahip. İyi olmayı beklemediğimiz bir pistte birdenbire bire Red Bull ile mücadele etmeyi beklememeliyiz, yine de bugün bizim için güzel bir sürpriz oldu. Elbette yarın tekrar deneyeceğiz ama biraz daha fazla geçiş yapmamız gerekecek." yanıtını verdi.