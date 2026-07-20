Hamilton pit kazası hakkında: "Yüreğim ağzıma geldi"

Sanal güvenlik aracı periyodunda tek pit stopunu gerçekleştirmek üzere pite giren Hamilton, lastik değişiminin ardından hareket etmek üzereyken ön kanat ayarını son anda değiştirmeye çalışan bir mekanikere çarptı. Aracın temasıyla yere savrulan mekaniker şans eseri yara almadan kurtulurken, Hamilton durumu fark eder etmez aracı hemen durdurdu.

Mekanikerin güvenli bir bölgeye alınmasının ardından yoluna devam eden Hamilton, yarışa kaldığı yerden devam etti. Ferrari ekibineyse, yeşil ışık yanmasına rağmen geç gelen ve iletişimsizliğe yol açan talimatlar nedeniyle FIA tarafından 30.000 euro para cezası kesildi.

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Yarışın ardından Sky Sports F1'e konuşan 41 yaşındaki Britanyalı pilot, olay anındaki hislerini şu sözlerle paylaştı: "Yeşil ışık yandı ben de devam ettim ancak temas meydana geldiği an onu fark edip hemen durdum.”

“O saniyede aklımdan geçen tek şey, Kimi'nin mekanikere çarpıp bacağını kırdığı o eski kaza oldu.”

“Gerçekten bir anlığına yüreğim ağzıma geldi. Mekanikerimizin durumunun iyi olmasına sonsuz minnettarım."