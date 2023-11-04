2023 Brezilya GP Sprint yarış: Sezonun son sprint yarışını Verstappen kazandı, Norris ikinci

İki klasmanda da şampiyonların belli olduğu 2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonunun 21. ayağı Brezilya.

Tutkulu taraftarları ve heyecan verici pist yapısıyla ünlenen, ayrıca F1 tarihindeki en ikonik anlardan bazılarına ev sahipliği yapan Interlagos'ta bu hafta sonu Sprint Shootout formatı uygulanıyor.

Dolayısıyla bu hafta sonu Pazar günkü ana yarışa ek olarak Sprint yarış da yapılıyor. Birkaç saat önce bu yarışın gridini belirlemek için Sprint Shootout yapılmıştı.

O seansın en hızlısı McLaren pilotu Lando Norris olmuştu, İngiliz pilot pilot böylelikle 24 turluk mücadeleye ilk sıradan başladı.

Gridde onun hemen arkasında Max Verstappen vardı. İkinci çizgiyi Sergio Perez ve George Russell paylaşıyordu. Üçüncü çizgide Lewis Hamilton ile Yuki Tsunoda vardı.

Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz ve Oscar Piastri ise ilk 10'u tamamlıyorlardı.

Yarış öncesinde merak edilen bir diğer husus takımların lastik seçimleriydi. Haas pilotları ve Logan Sargeant (orta hamur) dışında herkes yumuşak lastiği tercih etmişti.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Logan Sargeant, Williams FW45

Yarış raporu

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla 20 pilot da gride yerleşti ve sezonun son sprint yarışı başladı.

Norris, temiz taraftan kalksa da istediği startı alamadı. Daha ilk viraja girmeden Verstappen ile Norris yan yanaydı bile. İçeri çizgiye sahip olan Verstappen, temiz bir şekilde liderliği aldı.

Yarış startı:

Öndeki ikilinin arkasında ise Mercedes'ler ataktaydı. Dördüncü virajı geçtiğimizde hem Russell hem de Hamilton, Perez'in önündeydi. Özellikle de Hamilton'ın 4. virajdaki geçişi gerçekten güzeldi.

Mercedes'in yükselişi burada bitmedi: Üçüncü sıradaki Russell, ilk tur bitmeden Norris'i de geçti ve ikinci sıraya yükseldi.

Böylelikle turu Verstappen, Russell, Norris, Hamilton, Perez, Leclerc ilk 6'sı ile tamamladık. Sonraki turlarda Perez, Hamilton'ı baskısı altına aldı ve geçişi de yaparak yeniden 4. sıraya yükseldi.

Beşinci tura geldiğimizde ise Norris, Russell'ı geçerek ikinci sırayı geri aldı. Onuncu turda Perez de Russell'ı geçti.

Mercedes'ler yarışa güçlü başlasalar da sonrasında gerilemeye başladılar. Hem Hamilton hem de Russell, McLaren ve Red Bull'un temposuna ayak uyduramadıklarından bahsediyorlardı. Özellikle de Hamilton, aracın temposundan şikayetçiydi.

Bu noktada Verstappen 1.5 saniyelik bir farkla öndeydi. Norris, Perez, Russell, Hamilton, Leclerc, Tsunoda, Sainz, Ricciardo, Piastri ilk 10'u tamamlıyordu.

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

24 turluk mücadelenin 19. turuna geldiğimizde Verstappen 2.5 saniyelik avantaja sahipti, Hollandalı pilot kalan turlarda da hata yapmayarak sezonun son sprint yarışını kazandı.

Startta liderliği alan Verstappen, sonraki turlarda ön tarafta oldukça rahat bir şekilde ilerledi ve bu sezonki 4. sprint galibiyetini alarak 8 puanı hanesine yazdırdı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Norris, son 7-8 tura kadar Verstappen'in 1.5 saniye kadar arkasında kalsa da özellikle de son bölümde lastiklerinin de bitmesiyle Verstappen'den koptu ve 2. sırayı aldı.

Son zamanlardaki en güçlü hafta sonlarından birini geçiren Sergio Perez ise sprint podyumunu tamamladı. Perez, böylelikle İtalya GP'nin ardından ilk defa bir sprint ya da ana yarışta ilk 3'e girmiş oldu.

Yumuşak lastikleri fazlasıyla aşındıran Mercedes'te George Russell dördüncüydü, Charles Leclerc ilk 5'i tamamladı.

Meksika'nın ardından Brezilya'da da güçlü bir görüntü çizen AlphaTauri'de Yuki Tsunoda altıncı sırayı aldı ve takımına önemli puanlar kazandırdı.

Özellikle arka lastiklerini korumakta zorlanan Hamilton, oldukça yavaş kaldığı bu yarışta damalı bayrağı 7. sırada gördü. Günün son puanı ise Sainz'a gitti.

Brezilya GP, Pazar günü TSİ 20.00'de başlayacak.

Sprint yarış sonucu: