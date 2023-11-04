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Formula 1 Brezilya GP
Yarış raporu

2023 Brezilya GP Sprint yarış: Sezonun son sprint yarışını Verstappen kazandı, Norris ikinci

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ayağı olan Brezilya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sprint yarışını Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
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Lando Norris, McLaren, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, on the Sprint racepodium with their trophies

İki klasmanda da şampiyonların belli olduğu 2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonunun 21. ayağı Brezilya. 

Tutkulu taraftarları ve heyecan verici pist yapısıyla ünlenen, ayrıca F1 tarihindeki en ikonik anlardan bazılarına ev sahipliği yapan Interlagos'ta bu hafta sonu Sprint Shootout formatı uygulanıyor. 

Dolayısıyla bu hafta sonu Pazar günkü ana yarışa ek olarak Sprint yarış da yapılıyor. Birkaç saat önce bu yarışın gridini belirlemek için Sprint Shootout yapılmıştı. 

O seansın en hızlısı McLaren pilotu Lando Norris olmuştu, İngiliz pilot pilot böylelikle 24 turluk mücadeleye ilk sıradan başladı. 

Gridde onun hemen arkasında Max Verstappen vardı. İkinci çizgiyi Sergio Perez ve George Russell paylaşıyordu. Üçüncü çizgide Lewis Hamilton ile Yuki Tsunoda vardı. 

Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz ve Oscar Piastri ise ilk 10'u tamamlıyorlardı.

Yarış öncesinde merak edilen bir diğer husus takımların lastik seçimleriydi. Haas pilotları ve Logan Sargeant (orta hamur) dışında herkes yumuşak lastiği tercih etmişti. 

George Russell, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Logan Sargeant, Williams FW45

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

George Russell, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Logan Sargeant, Williams FW45

Yarış raporu

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla 20 pilot da gride yerleşti ve sezonun son sprint yarışı başladı. 

Norris, temiz taraftan kalksa da istediği startı alamadı. Daha ilk viraja girmeden Verstappen ile Norris yan yanaydı bile. İçeri çizgiye sahip olan Verstappen, temiz bir şekilde liderliği aldı. 

Yarış startı: 

 

Öndeki ikilinin arkasında ise Mercedes'ler ataktaydı. Dördüncü virajı geçtiğimizde hem Russell hem de Hamilton, Perez'in önündeydi. Özellikle de Hamilton'ın 4. virajdaki geçişi gerçekten güzeldi. 

Mercedes'in yükselişi burada bitmedi: Üçüncü sıradaki Russell, ilk tur bitmeden Norris'i de geçti ve ikinci sıraya yükseldi. 

Böylelikle turu Verstappen, Russell, Norris, Hamilton, Perez, Leclerc ilk 6'sı ile tamamladık. Sonraki turlarda Perez, Hamilton'ı baskısı altına aldı ve geçişi de yaparak yeniden 4. sıraya yükseldi. 

Beşinci tura geldiğimizde ise Norris, Russell'ı geçerek ikinci sırayı geri aldı. Onuncu turda Perez de Russell'ı geçti. 

Mercedes'ler yarışa güçlü başlasalar da sonrasında gerilemeye başladılar. Hem Hamilton hem de Russell, McLaren ve Red Bull'un temposuna ayak uyduramadıklarından bahsediyorlardı. Özellikle de Hamilton, aracın temposundan şikayetçiydi. 

Bu noktada Verstappen 1.5 saniyelik bir farkla öndeydi. Norris, Perez, Russell, Hamilton, Leclerc, Tsunoda, Sainz, Ricciardo, Piastri ilk 10'u tamamlıyordu. 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

24 turluk mücadelenin 19. turuna geldiğimizde Verstappen 2.5 saniyelik avantaja sahipti, Hollandalı pilot kalan turlarda da hata yapmayarak sezonun son sprint yarışını kazandı. 

Startta liderliği alan Verstappen, sonraki turlarda ön tarafta oldukça rahat bir şekilde ilerledi ve bu sezonki 4. sprint galibiyetini alarak 8 puanı hanesine yazdırdı. 

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Norris, son 7-8 tura kadar Verstappen'in 1.5 saniye kadar arkasında kalsa da özellikle de son bölümde lastiklerinin de bitmesiyle Verstappen'den koptu ve 2. sırayı aldı. 

Son zamanlardaki en güçlü hafta sonlarından birini geçiren Sergio Perez ise sprint podyumunu tamamladı. Perez, böylelikle İtalya GP'nin ardından ilk defa bir sprint ya da ana yarışta ilk 3'e girmiş oldu. 

Yumuşak lastikleri fazlasıyla aşındıran Mercedes'te George Russell dördüncüydü, Charles Leclerc ilk 5'i tamamladı. 

Meksika'nın ardından Brezilya'da da güçlü bir görüntü çizen AlphaTauri'de Yuki Tsunoda altıncı sırayı aldı ve takımına önemli puanlar kazandırdı. 

Özellikle arka lastiklerini korumakta zorlanan Hamilton, oldukça yavaş kaldığı bu yarışta damalı bayrağı 7. sırada gördü. Günün son puanı ise Sainz'a gitti. 

Brezilya GP, Pazar günü TSİ 20.00'de başlayacak. 

Sprint yarış sonucu: 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Şase Motor
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 24

-

       8   Red Bull Red Bull
2 United Kingdom L. Norris McLaren 4 24

+4.287

4.287

 4.287     7   McLaren Mercedes
3 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 24

+13.617

13.617

 9.330     6   Red Bull Red Bull
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 24

+25.879

25.879

 12.262     5   Mercedes Mercedes
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 24

+28.560

28.560

 2.681     4   Ferrari Ferrari
6 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 24

+29.210

29.210

 0.650     3   AlphaTauri Red Bull
7 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 24

+34.726

34.726

 5.516     2   Mercedes Mercedes
8 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 24

+35.106

35.106

 0.380     1   Ferrari Ferrari
9 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 24

+35.303

35.303

 0.197         AlphaTauri Red Bull
10 Australia O. Piastri McLaren 81 24

+38.219

38.219

 2.916         McLaren Mercedes
11 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 24

+39.061

39.061

 0.842         Aston Martin Mercedes
12 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 24

+39.478

39.478

 0.417         Aston Martin Mercedes
13 France P. Gasly Alpine 10 24

+40.621

40.621

 1.143         Alpine Renault
14 France E. Ocon Alpine 31 24

+42.848

42.848

 2.227         Alpine Renault
15 Thailand A. Albon Williams 23 24

+43.394

43.394

 0.546         Williams Mercedes
16 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 24

+56.507

56.507

 13.113         Haas Ferrari
17 China G. Zhou Alfa Romeo 24 24

+58.723

58.723

 2.216         Alfa Romeo Ferrari
18 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 24

+1'00.330

1'00.330

 1.607         Haas Ferrari
19 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 24

+1'00.749

1'00.749

 0.419         Alfa Romeo Ferrari
20 United States L. Sargeant Williams 2 24

+1'00.945

1'00.945

 0.196         Williams Mercedes
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