Formula E Citroën takım patronu Cyril Blais 46 yaşında hayatını kaybetti

Formula E’nin en parlak zekalarından biri olarak kabul Cyril Blais’ın vefatı, sezonun 14 ve 15. yarışlarına ev sahipliği yapacak Tokyo E-Prix öncesinde Formula E yönetimi ve Citroën tarafından pazartesi günü doğrulandı.

Kariyerine 2007’de Manor Motorsport ile Formula 3 yarış mühendisi olarak başlayan Blais; Arden Motorsport, GP3, Formula Renault 3.5, Formula 2 ve Formula 3 programlarında teknik direktörlük de dahil olmak üzere birçok kritik rolde görev aldı.

2019’da Mahindra ile Formula E padoğuna adım atan başarılı mühendis, daha sonra Monako merkezli ekibe (eski adlarıyla Venturi ve Maserati) katıldı. Takımda başmühendislik ve takım patronu yardımcılığı süreçlerini hızla geçerek takım patronluğuna yükselen Blais, şampiyonada "Yılın Mühendisi" ödülüne de layık görülmüştü.

Cyril Blais Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images via Getty Images

Nick Cassidy ve Jean-Éric Vergne gibi önemli pilotların yer aldığı Citroën ekibini yöneten Blais, son dönemde perde arkasında Formula E'nin yeni nesil Gen4 araçlarının hazırlıklarına da öncülük ediyordu. Yaşanan acı kayba rağmen Citroën takımı, ailesinin isteği doğrultusunda bu hafta sonu Tokyo'da yarışacağını bildirdi.

Citroën Formula E Direktörü Beth Paretta üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: "Cyril’i kaybettiğimiz için hepimiz büyük bir üzüntü içindeyiz.”

“Takımımızdaki pek çok kişi onunla uzun yıllardır birlikte çalışıyordu. Düşüncelerimiz ve kalbimiz ailesi, dostları ve tüm padoktaki meslektaşlarıyla birlikte.”

“Cyril bu takıma gönülden inanıyordu. Ailesinin dileklerine saygı duyarak, onun bize aşıladığı aynı tutku ve adanmışlıkla yarışmaya devam edecek ve anısını pist üstünde yaşatacağız."

Formula E CEO'su Jeff Dodds da yayımladığı taziye mesajında padoktaki derin üzüntüyü paylaştı: "Meslektaşımız ve dostumuz Cyril’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.”

Cyril Blais, Citroen Racing Takım Patronu Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Ailesine, sevenlerine ve onu tanıyan herkese en içten taziyelerimizi iletiyoruz. Cyril'in vefatı ailesi, MSG, Citroën Racing ve tüm Formula E topluluğu için telafisi imkânsız bir kayıptır.”

“Sadece olağanüstü bir meslektaşımızı değil, çoğumuzun 'dostum' demekten gurur duyduğu bir insanı kaybettik. Tüm padok bu zor dönemde birbirine destek oluyor.”

“Sporumuza sunduğu devasa katkıları anmak adına, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Tokyo E-Prix sırasında Cyril’in anısına ve bıraktığı mirasa yakışır anma törenleri düzenleyeceğiz."