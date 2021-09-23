Perez: "Sochi, sürüş tarzıma en iyi uyan pist"

Red Bull pilotu Sergio Perez, bu yıl inişler ve çıkışlar yaşarken, son yarış Monza'da nispeten iyi bir performans sergilemişti.

Şimdi Sochi yarışı yapılacak ve Perez, daha önce burada başarılı yarışlar çıkarıp, Racing Point/Force India ile podyum almayı başardı.

Red Bull ile ilk kez katılacağı Rusya GP öncesi perşembe günü soruları yanıtlayan Perez, pistin kendisi için iyi olduğunu dile getirdi.

Perez şöyle konuştu: "Bu benim en sevdiğim pist fakat aynı zamanda sürüşüme de çok iyi uyuyor."

"Özellikle pazar günü her şey benim lehime oluyor. Lastik aşınmasının az olduğu bir pist ancak arka lastikler için durum çok zor. Bu yüzden geçmişte benim lehime olan bir durumdu ve bana bu pistte iyi sonuçlar elde etme şansı verdi."

"Bazı virajları Bakü ile oldukça benzer. Ancak asfalt daha düzgün ve duvar yok. Bazı açıklardan benziyor evet, ama yine biraz farklılar."

"Monza'da Mercedes'e beklediğimizden çok daha yakındık. Bu sebeple buraya gelirken onlara gerçekten yakın olmak adına büyük umutlarımız var ve umarım onların önünde olabiliriz."

"Monza öncesinde benim için üst üste birkaç kötü yarış vardı ve orada güçlü performans göstermek benim için çok önemliydi. Maalesef podyumu ceza nedeniyle kaybettik ama en azından pist üstünde bunu başardık. Hem de bunu, bizim için pek de uygun olmayan bir pistte yaptık. Bu açıdan durumdan oldukça memnunum."

Rusya GP'nin yağmurda geçme ihtimali var ve özellikle cumartesi için %100 yağmur tahmini yapılıyor.

Perez, "Yağmurlu Belçika bizim için harika değildi ama sıralama turlarında bir sürü pozitif şey vardı. Sonucun kendisi ise o kadar da iyi olmadı fakat bunun sebebini biliyoruz. Neler olacağını sabırsızlıkla bekliyorum. İster ıslak, isterse de kuru olsun, aracımızdan maksimumu almamız ve araçtan en iyi şekilde faydalandığımızdan emin olmamız gerekiyor." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images