Leclerc: "Güç ünitesi değişikliği planlı değildi ama Sochi'de olması yararımıza oldu"

Ferrari yaz arasında, sezonun ikinci yarısı için yeni bir güncelleme hazırladıklarını ve bu ünite ile performans anlamında "büyük bir atılım yapmayı" umduklarını açıkladı.

Takım Çarşamba günü, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Rusya Grand Prix'sinde yeni güç ünitesine geçeceklerini ve bu yeni üniteyi Charles Leclerc'in kullanacağını açıkladı.

Leclerc, Macaristan'da ilk turda yaşadığı kazanın ardından bataryasından endişe ediyordu. Bu hafta, araca yeni bir güç ünitesi kullanacak ve Monakolu pilot yarışa gridin arkasından başlayacak.

Ferrari bu hafta, Leclerc'in takım arkadaşı Sainz'a yeni bir parça vermeyecek. Böylece aynı yarışta iki aracın da gridin arka tarafından başlamasından kaçınılacak.

Yeni hibrit sistemin, Ferrari'nin gücünü az da olsa artıracağı anlaşılıyor. Bu katkının, 10 beygir civarında olacağı düşünülüyor.

Leclerc, Perşembe gününün FIA basın konferansında yeni hibrit elementlerinin "kağıt üzerinde daha iyi" olduğunu ama ileriye yönelik büyük bir adım olmasını beklemediğini söyledi.

Leclerc, "Tabii ki ne zaman, biraz da olsa iyi bir şeye sahip olursak, piste getirmeye çalışıyoruz."

"Biraz daha iyi olmayı bekliyoruz. Büyük değişiklikler beklemiyoruz ama bu bizi doğru yöne götüren bir şey." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Charles Leclerc, Ferrari SF21, and Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc, Ferrari'nin McLaren ile takımlar şampiyonasındaki üçüncülük savaşında, atılan her küçük adımın çok önemli olacağını söyledi.

McLaren, iki hafta önce Monza'da duble yapmalarının ardından şampiyonada Ferrari'den 13.5 puan önünde yer alıyor.

Leclerc, "Yine de ileriye dönük bir adım olduğunu düşünüyoruz ama ne kadar büyük bunu göreceğiz."

"Ancak böyle bir sezonda ne alabilirsek, onu kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü McLaren ile fark çok, çok az."

"Onları şampiyonluk savaşında yenmek için araca ne getirebiliyorsak, deneyeceğiz." dedi.

Leclerc, grid cezasından dolayı yukarı çıkma zorluğuyla karşı karşıya. Ancak Ferrari sürücüsü, yağmurlu havanın kendisine yardımcı olacağından ve yarışta bir şeyleri karıştıracağından umutlu.

Leclerc, "Böyle bir hafta sonunda güç ünitesi değişikliğinin çok da kötü olduğunu düşünmüyorum."

"Hesaplanmış bir şey değildi. Eğer böyle yağmurlu devam ederse, küçük bir şans da olsa bizim yararımıza olacak." dedi.

Leclerc, Sochi'nin özellikle 2. viraj gibi geçiş şansı veren uzun düzlüklerinden dolayı, değişiklik yapmak için iyi bir pist olduğunu söyledi.

Leclerc, "Hepimiz en kısa sürede değişiklik yapmaya karar verdik."

"Buna karar verecek kişi ben değilim ama kesinlikle katıldım."

"Böyle durumlarda değişiklik yapmak tabii ki de olası. Eğer Monako olsaydı belki değişiklik yapmazdık ama Sochi'de mantıklı geldi." dedi.

Çeviren: Aybike Simay Erden