Ocon: "Sochi'de daha rekabetçi olabiliriz"

Alpine bu yıl şimdiye kadar yapılan 14 yarışın 13'ünden puanla ayrıldı ve sadece Bahreyn'de puan alamadı.

Monza takım için pek de iyi bir hafta sonu değildi fakat buna rağmen iki araçla da puan almayı başardılar.

Sochi yarışı öncesi konuşan Ocon, geçen yıl iki araçla da ilk yediye girdikleri pistte, bu yıl da rekabetçi olabileceklerini söyledi.

Ocon, "Arka arkaya yapılan üç yarıştan epey keyif aldım ve takımın, üç yarışın üçünde de iyi puanlar alması harikaydı. Monza, bu yıl diğer pistlerdeki kadar rekabetçi olmadığımız için kendi adımıza zorlu bir yarış oldu."

"Sochi'de daha rekabetçi olabileceğimizi düşünüyorum. Geçen yıl burada yapılan yarışı beşinci ve yedinci bitirmiştik. Bu sene de benzer bir sonuç alabilirsek harika olur. Takımlar şampiyonasındaki beşincilik savaşı çok yakın ve her şeye detaylar karar verecek. Formumuzu koruyup, iki araçla da puan almayı sürdürürsek sezon sonuna kadar bu pozisyonu koruyabileceğimizi düşünüyorum."

"Sochi özelinde konuşursak, bunun yarışması oldukça iyi bir pist olduğunu biliyoruz. Pistin bazı ilginç viraj kombinasyonları ve iyi bir akışı var. Çoğu viraj orta hızlı ve asıl zorluk turun sonuna doğru, hızın daha yavaş olduğu ve arka lastiklerin aşırı ısınmaya başladığı anlarda ortaya çıkıyor. Uzun düzlüğün ardından ikinci virajda geçiş fırsatları var ve hedefimiz herhangi bir fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için mücadelede olmak olacak."

"Geçen yıl orada çok rekabetçiydik ve şimdi, Monza'daki sprint yarışından sonra daha geleneksel bir yarış hafta sonuna dönüyor olacağız. Bence yeniden rekabetçi olmamak için hiçbir nedenimiz yok ve hafta sonunun kalan kısmı için hazır olduğumuzdan emin olmak adına iyi bir cuma günü geçirmeyi hedefleyeceğiz."

"Rusya'daki atmosferi deneyimlemek her zaman güzeldir ve bu yıl orada taraftarları görmek için sabırsızlanıyorum. Geçen hafta 25. yaşıma girdim ve eve önemli puanlarla dönmek, benim için geç de olsa iyi bir hediye olacak." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images