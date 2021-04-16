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Formula 1 / Son dakika

Perez: "Sıralama turlarında yukarılarda yer almalıyız"

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Red Bull Racing'den Sergio Perez, Imola'ya olumlu bir başlangıç yaptıklarını ancak cumartesi günü her şeyi bir araya getirmeye ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Perez: "Sıralama turlarında yukarılarda yer almalıyız"

Sergio Perez, cuma günkü ilk antrenman seansında Esteban Ocon'la temas yaşamış ve bu temasın ardından seansa erken şekilde veda etmişti.

Ancak ikinci seansta tekrar piste çıktı ve sorunsuz geçen seansta çok sayıda tur atıp, RB16B'yi tanımaya devam etti.

Perez, özellikle ikinci seansta çok sayıda tur attığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

"İkinci seansta devam etmek ve bu farklı pistte, çok sayıda tur atıp araçla ilgili bilgi edinmek güzeldi. Bugün iyi bir öğrenme günü oldu. Umarım yarın için tüm bunları bir araya getirebilir ve iyi bir başlangıç pozisyonu elde edebiliriz."

Bahreyn'e kıyasla şartların daha farklı olduğunu söyleyen Perez, sıralama turlarında yukarılarda yer almasının önemine dikkat çekti.

"Aslında burası Bahreyn'e kıyasla çok farklı ve burada farklı şeylere odaklanıyorsunuz. Pist şartları oraya göre çok farklı. Bu sayede sadece aracın farklı şartlarda nasıl davrandığını öğreniyorum."

"Şahsen attığım her turun ardından daha iyi hissediyorum ve aracın çeşitli özelliklerini öğreniyorum."

"Genel performansımız ise yarın belli olacak. Nerede zaman bulabileceğimizi biliyoruz ve umarım sıralama turlarında daha yukarılarda olabiliriz çünkü yarış hızımız çok güçlü görünüyor."

Perez, son olarak Ocon'la yaşadığı teması ise şöyle yorumladı: "İkimizin de takım radyosu çalışmıyordu ve sanırım iletişimsizlikle ilgiliydi. Orada Esteban'ın o an gittiğinden çok daha yavaş gittiğini düşündüm ve apeksi yanlış şekilde değerlendirdim. Yani zamanlamam kötüydü."

 
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Editör Kemal Şengül

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